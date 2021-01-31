На вулиці Росії виїхали колони військових вантажівок: фото

Росіяни знову вийшли на протест 31 січня на підтримку опозиціонера Олексія Навального. По всій країні почались масові затримання, а на дороги Москви та Санкт-Петербурга виїхали вантажівки Росгвардії.
Джерело: 24 канал
Москва
Автомобілі Росгвардії рухаються від "Красних воріт" до Комсомольської площі. Відповідні фото опублікував телеграм-канал "Медуза".
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Тим часом на площі, де зібрались активісти, ОМОнівці почали масово затримувати активістів.
Автозаки Росгвардії у Москві / Фото "Медуза"
Москву перевили в осадний стан – там заблокували весь центр. 8 центральних станцій метро закриті на вхід і вихід, перед ними стоять кордони з силовиків. Такі кордоні встановлені перед Луб'янкою, Красною площею і СІЗО "Матроська тиша", де тримають Олексія Навального.
Людям не дають збиратися навіть по троє, їх відразу ж затримують і ведуть в автозаки.
Санкт-Петербург
Машини Росгвардії та військових помітили й на Сінній площі у Санкт-Петербурзі. Фото з'явились в телеграм-каналі "Фонтанка.ру".
Силовики також повністю перекрили центр міста та закрили центральні станції метро. Окрім цього, на площі відбулись сутички між активістами та ОМОнівцями, коли ті намагались затримати одного з мітингарів.
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