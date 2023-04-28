Росія завдала терористичні удари по Донецьку: є жертви, у мережі показали апокаліптичні кадри
Російські окупанти 28 квітня цинічно обстріляли центр тимчасово окупованого Донецька. Зокрема, під ворожий обстріл потрапила зупинка біля універсаму "Україна".
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що у місті – низка прильотів, інформує 24 Канал. Зокрема, спалахнув автобус.
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Повідомляють, що загинуло 7 людей. Серед них – дитина.
Під вогонь загарбників потрапили:
- вулиця Університетська;
- район РСК "Олімпійський";
- Парк кованих фігур.
Окрім того, внаслідок обстрілу постраждала будівля травматологічного центру. Окупанти заявили про пошкодження єдиного у місті апарату МРТ. Всі інші росіяни вже встигли вкрасти.
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Зауважте! Російські окупанти обстріляли Донецьк у той час, коли в Умані розбирають завали багатоповерхівки, у яку влучили загарбники.
Деталі обстрілу
Петро Андрющенко – радник мера Маріуполя – заявив, що російські окупанти вдарили по Донецьку 28 квітня спеціально.
Аби прикрити постановкою "обстріл ЗСУ" своє людожерство та забезпечити моральне виправдання вбивства цивільних,
– наголосив Андрющенко.
Водночас місцеві жителі не вірять у заяви окупаційної влади та розуміють, що їх обстрілює саме Росія. Про це люди пишуть у мережі.