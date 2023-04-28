Росія завдала терористичні удари по Донецьку: є жертви, у мережі показали апокаліптичні кадри

Російські окупанти 28 квітня цинічно обстріляли центр тимчасово окупованого Донецька. Зокрема, під ворожий обстріл потрапила зупинка біля універсаму "Україна".

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що у місті – низка прильотів, інформує 24 Канал. Зокрема, спалахнув автобус.

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Повідомляють, що загинуло 7 людей. Серед них – дитина.

Під вогонь загарбників потрапили:

вулиця Університетська;

район РСК "Олімпійський";

Парк кованих фігур.

Окрім того, внаслідок обстрілу постраждала будівля травматологічного центру. Окупанти заявили про пошкодження єдиного у місті апарату МРТ. Всі інші росіяни вже встигли вкрасти.

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Деталі обстрілу

Російські окупанти обстріляли Донецьк у той час, коли в Умані розбирають завали багатоповерхівки , у яку влучили загарбники.

Петро Андрющенко – радник мера Маріуполя – заявив, що російські окупанти вдарили по Донецьку 28 квітня спеціально.

Аби прикрити постановкою "обстріл ЗСУ" своє людожерство та забезпечити моральне виправдання вбивства цивільних,

– наголосив Андрющенко.

Водночас місцеві жителі не вірять у заяви окупаційної влади та розуміють, що їх обстрілює саме Росія. Про це люди пишуть у мережі.