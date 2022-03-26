Централізованої евакуації маріупольців 26 березня не буде, – Верещук

Загальної евакуації з Маріуполя 26 березня не організовують. Люди можуть виїхати лише на власних авто.

Евакуації не буде через те, що окупанти блокують автобуси на блокпостах. Про це заявила Ірина Верещук під час звернення, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу У Маріуполі окупанти почали зачистку території: шукають "нацистів"

Через блокування автобусів на блокпостах окупантами, централізованої евакуації маріупольців сьогодні, на жаль, не буде,

– розповіла Верещук.

З Маріуполь до Запоріжжя добиратися можна на власному авто. Заправити автівки жителі можуть безкоштовно в Бердянську на вулиці Мелітопольське шосе, 87б.

Для отримання необхідної допомоги та прихистку в Бердянську слід звернутися до гуманітарних штабів за номерами телефонів:

3-62-76, 3-52-52;

(097) 551-59-17;

(050) 439-75-29.

Також для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами кол-центру у Запоріжжі:

(095) 220-41-11;

(067) 220-41-12;

0800-503-508.

До теми – Ранковий брифінг Ірини Верещук за 26 березня: відео