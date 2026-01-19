Про це заявив політичний експерт Євген Магда, передає 24 Канал.

Дивіться також У росіян – падають: боєць бригади "Рубіж" розповів, як використовуються дрони на фронті в морози

"Перекладання відповідальності за ракетні атаки Росії на місцеву владу набуло форми кримінальних справ. Мені до рук потрапив офіційний лист силовиків до мерії Києва, у якому вимагають значний масив документів щодо робіт із захисту критичної інфраструктури за 2022 – 2025 роки. Кримінальні справи проти місцевої влади стали "подякою" центру за роботу без вихідних у поверненні людям тепла та світла. Аналогічні дії відбуваються в інших громадах: масові запити, допити, вилучення документів, кримінальні провадження за "неналежну підготовку". По всій країні місцеву владу фактично звинувачують в тому, що саме вона не зупинила ракети, які прилетіли у ТЕЦ і підстанції", – написав Євген Магда.

Він також зазначив, що центральна влада намагається пересварити регіони, щоб ще більше послабити їх.

Влада почала спеціально стикати лобами регіони, порівнювати непорівнюване. Українцям влада каже, що Харків краще підготувався до обстрілів, ніж Київ, а західним партнерам розповідає, що у Харкові – 400 тисяч людей без світла та тепла. Навіщо брехати? Експерти з енергетики чітко говорять, що Київ був одним із найкраще підготовлених міст до зими, але саме він зазнав наймасштабніших атак. Масштаб руйнувань напряму пов'язаний не з "бездіяльністю мерії", а з інтенсивністю обстрілів. Але ця очевидна логіка чомусь не лягає в основу слідчих дій,

– наголосив Магда.

Він також звертає увагу, що прокуратура демонструє гіперактивність щодо органів самоврядування і при цьому мовчить про розслідування справ Галущенка та Міндіча.

"Саме там йдеться про мільярди вкрадених коштів, які мали піти на захист і посилення енергосистеми. Саме там справжні причини того, чому ТЕЦ і підстанції виявилися вразливими", – підкреслив політолог.

Також досі немає відповіді на питання щодо ефективності використання мільйонів гривень, які Київ виділив начальнику КМВА Ткаченку на програму "Чисте небо". Чому ці кошти не дали очікуваного результату, поставив питання експерт.

Західні ЗМІ розцінюють такі дії центральної влади як політичну атаку на самоврядування, повідомив Магда.

"Атака центральної влади на місцеву у перервах між російськими обстрілами не проходить непоміченим для міжнародних партнерів. Західні медіа вже прямо писали, що політична атака на мера Києва Кличка загалом підриває довіру до державного управління під час війни. У воюючій державі такі сигнали виглядають особливо тривожно. Розкрадали гроші друзі Міндічі-Галущенки. А винуватим роблять Кличка, Філатова та інших мерів. Як інакше, коли нагорі думають насамперед про вибори?" – зазначив він.