На центральній площі Херсона лунає гімн: відео з місця події

У Херсоні місцеві мешканці сміливо прогнали російських окупантів. Тепер у центрі міста лунає гімн України.

Гімн у центрі Херсона виконав музикант на трубі. Люди, які стояли на площі, почали співати.

До теми "Зеленський – молодець, а Путіну – пі***ц": чітка позиція жителів Херсона

Херсонці показали, що не бояться ніяких окупантів. Вони розгромили плани Володимира Путіна зняти пропагандистський ролик про допомогу для міста від Кремля. Місцеві мешканці потовкли коробки з гуманітарною допомогою та вигнали окупантів.

У центрі міста люди провели мітинг з українськими прапорами. Вони називали президента Володимира Зеленського молодчиною й казали, що Путіну – "піз*єц".

Дивіться відео виконання гімну у центрі Херсона:

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