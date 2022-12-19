В Укренерго пояснили, де діють сильніші обмеження, ніж зазвичай

В центральному регіоні вимушено застосовано більш суттєві обмеження електропостачання, ніж зазвичай.

Зазначають, що першочергово електроенергію подано на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні.

Увага Майже повністю відключають усі 3 групи водночас: яка зараз ситуація зі світлом у Києві

Станом на вечір 19 грудня ситуація в енергосистемі України залишається складною. В центральному регіоні, в тому числі і в Києві, через значні пошкодження енергетичної інфраструктури застосовані більш суттєві обмеження, ніж зазвичай,

– ідеться в повідомленні.

Ремонтні бригади "Укренерго" докладають всіх зусиль для того, щоб якомога скоріше відновити енергопостачання.

Стан енергосистеми станом на вечір 19 грудня / Інфографіка "Укренерго"

В Укренерго сподіваються, що до кінця наступної доби вдасться підвищити рівень заживлення споживачів в регіоні на 20 – 30%.

Актуально про атаки ворога по об'єктах енергосистеми

Дефіцит електроенергії у столиці значний, тому звичні графіки вимкнення світла не діють. Жителів Києва попередили, що невідомо, коли вдасться повернутись до планових стабілізаційних відключень.

Російські військові вночі 19 грудня атакували Київ дронами-камікадзе, через що в столиці виникли проблеми з теплом. Київ оговтується від атаки росіян і тепло частково вдалося відновити.

Українські військові знищили відразу 30 "шахідів" із запущених 35. Зокрема, 20 "шахідів" Росія спрямувала на Київ – 15 з яких було збито.