На Центральному вокзалі Києва встановили "рамки": виявили вже 20 порушників

На Центральному залізничному вокзалі столиці, з метою посилення безпеки, встановили систему перевірки відвідувачів. Протягом тестового дня 8 червня крізь неї пройшли 7 тисяч пасажирів – було виявлено 20 порушень.

В Укрзалізниці розповіли, що нова система – це лише черговий крок з метою посилення безпеки на українських вокзалах та поїздах. Перевірка спрямована на те, аби виявляти вибухонебезпечні речовини, зброю та набої.

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Як працює нова система на Центральному вокзалі Києва

Нова безпекова система перевірки на столичному вокзалі складається з:

2 стаціонарних "рамок" – металошукачів;

4 рентгено-телевізійних інтроскопів;

кількох ручних металодетекторів;

мобільної рентгено-телевізійної установки.

Ці сканери фіксують наявність у пасажирів та у їхньому багажі зброї, вибухових та легкозаймистих речовин.

Робота нової системи перевірки пасажирів на Київському вокзалі: дивіться відео

Затримки на вокзалі

Голова правління Укрзалізниці Олександр Камишин розповів, що протягом тестового дня 8 червня новою системою було оглянуто 7 тисяч людей. При цьому у 20 випадках було виявлено безпекові порушення.

Він зауважив, що для того, аби на вході до вокзалу не збирались черги, за планом, кожного пасажира оглядатимуть протягом 3 хвилин.

У нас тільки ввечері (8 червня – ред. 24 канал) протягом 45 був "корок" на вхід. Ми його за 45 хвилин вивели у нормальний робочий режим. Наше завдання не допустити більше, ніж 10 хвилин очікування у пікові години, а 3 хвилини мають стати нормою для проходження контролю,

– наголосив Камишин.

До слова, керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський закликав пасажирів прибувати на вокзал за 30 – 40 хвилин до відправлення поїзда, щоб спокійно пройти огляд і встигнути на свій рейс. Він зауважив, що на вході до приміщення вокзалу працюватимуть чергові, які допомагатимуть тим пасажирам, які запізнюються на поїзд.

Додамо, що до перевірки пасажирів на Центральному вокзалі Києва також залучені співробітники служби авіаційної безпеки з аеропорту "Бориспіль" та кінологи. Очікується, що невдовзі такі системи будуть запроваджені на вокзалах й інших великих міст України.

Система безпеки на Центральному вокзалі Києва / Фото Валентина Поліщук / 24 канал

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