Центральну МСЕК ліквідують до кінця тижня, – Ляшко

23 жовтня 2024, 11:22
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Автор: Вікторія Кульженко

Центральну МСЕК ліквідують вже до кінця цього тижня. Всю систему планують згорнути до 31 грудня 2024 року.

Президент України доручив ліквідувати МСЕК до кінця 2024 року. Днями вона опинилась у центрі кількох скандалів щодо оформлення інвалідності. 

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Що відомо про ліквідацію МСЕК

Медико-соціальна експертиза має проходити прозоро та справедливо та бути орієнтованою на людину. Корупції та зловживанням в ній не має бути місця.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Він наголосив, що абсолютно підтримує рішення РНБО про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Натомість запровадять цифрову європейську модель. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Також розповів, що доручив міністру охорони здоров'я не пізніше 1 листопада внести всі необхідні нормативні документи й законопроєкти на розгляд Кабінету Міністрів, аби завершити реформування МСЕК.

Усе розпочалося з того, що 4 жовтня в голови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи знайшли мільйони доларів. Під час обшуків у квартирі за місцем проживання, а також за місцем роботи в очільниці Хмельницької обласної МСЕК виявили значні кошти. У сина також відбулися обшуки, оскільки він обіймає посаду в обласному управлінні Пенсійного фонду.