У центрі Черкас уламки впали на обʼєкт цивільної інфраструктури: 7 потерпілих
Зранку 21 вересня ворог атакував Черкаси. На жаль, у центрі міста є влучання.
Зафіксовано влучання в об’єкт цивільної інфраструктури. Інші наслідки наразі уточнюють.
Важливо У Києві після вибухів госпіталізували 18-річну дівчину та 9 річну дитину
Росія вдарила по Черкасах
Як повідомив міський голова Анатолій Бондаренко, внаслідок збиття російської ракети у Черкасах є влучання в обʼєкт цивільної інфраструктури в центрі.
На місці працюють всі служби,
– зазначив мер.
В ОВА підтвердили, що зранку ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Унаслідок роботи ППО є падіння уламків у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об’єкт соціальної інфраструктури.
"Наразі п'ятеро потерпілих. Під завалами щонайменше одна людина. Триває рятувальна операція", – розповіла влада.
Станом на 8:00 відомо, що кількість поранених у Черкасах зросла до семи осіб. З-під завалів будівлі готелю врятували людину. Ще 10 людей евакуювали.
Наслідки влучання у Черкасах / фото ОВА
Ворог цинічно атакував Київ 21 вересня: що відомо
- Віталій Кличко повідомив, що Київ пережив чергову нічну атаку російських окупантів.
- У Голосіївському районі в частині, що знаходиться в центрі столиці, пошкоджені вікна в 5-поверховому будинку. Руйнувань і постраждалих немає.
- У Святошинському районі, де були перебої з електрикою, енергетики відновили електропостачання.
- За даними медиків, у Дарницькому районі постраждали 7 осіб. Троє з них – у лікарнях міста. Четверо отримали допомогу на місці, постраждалих немає.
- У Дарницькому – всі служби ще працюють на місці падіння уламків на території інфраструктурного обʼєкта, а також на території СТО та гуртожитку закладу профтехосвіти.