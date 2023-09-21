У центрі Черкас уламки впали на обʼєкт цивільної інфраструктури: 7 потерпілих

Зранку 21 вересня ворог атакував Черкаси. На жаль, у центрі міста є влучання.

Зафіксовано влучання в об’єкт цивільної інфраструктури. Інші наслідки наразі уточнюють.

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Росія вдарила по Черкасах

Як повідомив міський голова Анатолій Бондаренко, внаслідок збиття російської ракети у Черкасах є влучання в обʼєкт цивільної інфраструктури в центрі.

На місці працюють всі служби,

– зазначив мер.

В ОВА підтвердили, що зранку ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Унаслідок роботи ППО є падіння уламків у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об’єкт соціальної інфраструктури.

"Наразі п'ятеро потерпілих. Під завалами щонайменше одна людина. Триває рятувальна операція", – розповіла влада.

Станом на 8:00 відомо, що кількість поранених у Черкасах зросла до семи осіб. З-під завалів будівлі готелю врятували людину. Ще 10 людей евакуювали.

Наслідки влучання у Черкасах / фото ОВА

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