У центрі Чернівців вандали потрощили фото загиблих героїв війни на Донбасі

У Чернівцях на Центральній площі вандали розбили портрети загиблих героїв війни на Донбасі. Зловмисники пошкодили дві світлини.

Отець Василь Гасинец справедливо зазначив, що скоєне невідомими – злочин проти національної пам'яті. Про це він написав у соціальних мережах.

Читайте також Оскверняли двічі: відновили пам’ятник жертвам Іловайської трагедії в Кривому Розі

Коли побачив один портрет розбитий подумав, що випадково, коли побачив другий – зрозумів, що цілеспрямований вандалізм. Чернівці, Центральна площа міста, портрети Героїв Небесної Сотні та Героїв війни,

– повідомив священник УГКЦ.

У Чернівцях вандали пошкодили портрети героїв війни на Донбасі / Фото з фейсбука Василя Гасинця

До слова У Лисичанську вандали знову пошкодили меморіал Героям-добровольцям

Текст публікації Василя Гасинця:

Коли побачив один портрет розбитий подумав що випадково, коли побачив другий зрозумів що цілеспрямований вандалізм. Це злочин проти національної пам'яті.

Чернівці, Центральна площа міста, портрети Героїв Небесної Сотні та Героїв війни. 30. 10. 2021.