У центрі Кишинева накинулися на чоловіка через вислів "Слава Україні!"

У Кишиневі 9 травня відбулася акція до Дня перемоги над нацизмом. Росіяни зібралися у центрі молдовської столиці з символікою Радянського Союзу.

Що відомо про інцидент у Кишиневі

Під час такої акції трапився конфлікт. Про це повідомило пропагандистське медіа Кремля у Молдові.

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Росіяни цілком вільно вигукували "Слава Росії!". Схоже, що і це гасло вони вкрали в нас і перекрутили на свій маневр. Натомість коли один чоловік з натовпу крикнув "Слава Україні!" на нього одразу накинулися кілька чоловіків. Між учасниками трапилася шарпанина у яку втрутилася правоохоронці.

Місцеві поліцейські, до речі, підійшли не до тих чоловіків, які агресивно поводилися, а до того – хто оборонявся.

У Молдові на чоловіка накинулися за вигук "Слава Україні!": відео

Крім того, учасники акції спробували відібрати плакат в однієї жінки. Що на ньому було написано – на відео не видно. Однак пропагандистське видання назвало це "провокаційною табличкою". Можемо лише припустити, на плакаті були слова, які засуджували війну в Україні. Коли ж активістці вдалося повернути свій банер і знову стати з ним, до неї одразу прийшов поліцейський. Він провів жінку геть.

Дивіться відео, як в активістки намагалися відібрати плакат:

У Берліні заборонили українську символіку

Влада Берліну вирішила заборонити використовувати українську символіку на заходах 8 – 9 травня. Український прапор цинічно прирівняли до російської та сепаратистської символіки. Під заборону потрапили навіть українські військові пісні та марші.

Так німецька влада вирішила запобігти провокаціям. Посол України Андрій Мельник назвав це рішення "ляпасом всіх українців" та різко його розкритикував. Тоді Берлін вирішив дозволити українські акції на 1 годину. Однак згодом рішення про послаблення скасували й наголосили, що заборона – діє.

Мовляв, у Другій світовій війні загинули і українці, і росіяни. Відзначення 8 та 9 травня "має бути чітко відокремлене від ситуації травня 2022 року".

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