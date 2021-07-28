У центрі Києва евакуювали Maybach з елітними номерами, який запаркували посеред тротуару
28 липня 2021 , 21:56Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Зураба Аласанії
Водій елітної та вкрай дорогої Maybach S-класса нахабно порушив правила дорожнього руху в центрі Києва, залишивши автівку посеред пішохідної зони. Його одразу ж покарали інспектори з паркування.
Евакуацію Maybach з VIP номерами КА 0002 СТ сфотографував колишній керівник НСТУ Зураб Аласанія. За його словами, інцидент стався на вулиці Шота Руставелі у Печерському районі Києва.
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Вкрай дорогу автівку евакуювали та відвезли до штрафмайданчика.
Сплатив штраф без скандалу
- Автівка, за словами Аласанії, перегородила не тільки пішохідну ділянку, але й виїзд на дорогу.
- За це подвійне та вкрай нахабне порушення інспектори з паркування виписали власнику Maybach штраф та забрали машину на штрафмайданчик.
- В інспекції з паркування у коментарі "Сьогодні" зазначили, що автівка належить відомому столичному блогеру.
Чоловік поїхав за своїм елітним авто, сплатив три штрафні квитанції та забрав Maybach.
Комунальники зазначили, що ніяких скандалів з приводу цієї ситуації не виникло.