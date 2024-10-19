У центрі Луганська знищено російського воєнного злочинця, – ГУР
У центрі Луганська ліквідовано російського воєнного злочинця. Ідеться про майора Дмітрія Пєрвуху.
Відповідну інформацію повідомили у ГУР МО України. Так, про це в розвідувальному відомстві розповіли в суботу, 19 жовтня.
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Ліквідований російський воєнний злочинець
В Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що 18 жовтня 2024 року близько 11:40 у центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнув автомобіль УАЗ Патріот.
Розвідники зазначили, що всередині машини перебував офіцер армії країни-агресорки – майор Пєрвуха Дмітрій Владіміровіч.
Внаслідок вибуху причетний до воєнних злочинів загарбник – знищений,
– ідеться в повідомленні.
За даними ГУР, Пєрвуха перебував на службі підпорядкованого генштабу збройних сил Росії 273-го розвідувального центру (в/ч 53847), чий пункт постійної дислокації у Новосібірську.
Також розвідники повідомили, що на окупованих територіях України майор Пєрвуха був на посаді так званого "начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби".
"ГУР МО нагадує – за кожен злочин проти України буде справедлива відплата", – підкреслили в пресслужбі розвідки.