У центрі Львова сталась ДТП: водій легковика вʼїхав у зупинку, на якій перебували люди
14 січня 2024, 11:03Читать новость на русском
У Львові біля оперного театру сталась дорожньо-транспортна пригода. На щастя, ніхто не постраждав.
У Львові на проспекті Свободи легковик в'їхав у зупинку. Водій не зміг розминутись із маршруткою та зніс дорожні знаки, передає 24 Канал.
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Водій був тверезий
ДТП трапилась у неділю, 14 січня. Зі слів очевидців, водій легковика проїхав на червоне світло світлофора та в’їхав у зупинку громадського транспорту. Там перебували люди. У патрульній поліції повідомили, що водій також не стежив за дорожньою обстановкою та не зміг обрати безпечної швидкості для руху.
Відомо, обійшлося без постраждалих. Також перевірка показала, що водій не був у стані алкогольного сп'яніння.
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