У центрі Мелітополя на все місто пролунав потужний вибух: палає авто

У самому центрі захопленого окупантами Мелітополя 14 березня прогримів потужний вибух. Очевидці повідомляють, що палає автівка.

Про потужний вибух у Мелітополі близько 17:40 почали повідомляти місцеві телеграм-канали і проросійські ЗМІ. Міський голова Іван Федоров у телеграм теж написав про те, що вибух був потужним, "на усе місто". 24 Канал зібрав усе, що відомо про інцидент.

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Згодом Федоров додав, що вибух стався у самому центрі Мелітополя, в районі вулиці Героїв України. Він зазначив, що за попередніми даними, палає авто.



В окупованому мелтополі утворився стовп диму через вибух авто / Фото з телеграму Івана Федорова

Палає авто

Згодом відео з місця подій, таки підтвердили, що причина диму та гучних звуків – підрив авто. На кадрах, оприлюднених у телеграм-каналах видно, як у центрі міста палає автівка.

Кому належить авто – наразі невідомо, як і те, чи перебував хтось у ній на момент вибуху.

Відомо про постраждалого

Російські ЗМІ повідомили, що внаслідок інциденту є постраждалий. Йому начебто уже надали медичну допомогу.

Згодом у телеграм-каналах повідомили, що внаслідок підриву авто загинув "чиновник". Його імені наразі не називають. Тож, поки невідомо, хто зі зрадників міг "мінуснутись".



Наразі невідомо, хто був у авто на момент вибуху / Фото телеграм-канали

Колаборанти уже розрахували силу вибуху

Що цікаво, пропагандистські ресурси якимось чином уже "знають", що стало причиною вибуху. Так, повідомили, що підрив влаштували за допомогою саморобного вибухового пристрою. Вони посилаються на колаборанта Володимира Рогова.

Підрив здійснено за допомогою саморобного вибухового пристрою, на місці працюють екстрені служби. За попередніми даними, сила вибуху склала близько 1 кілограм вибухової речовини у тротиловому еквіваленті,

– йдеться у повідомленні.

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