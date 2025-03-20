У Рівному пролунав вибух біля ТРЦ: є постраждалі

На вулиці Київській у Рівному прогримів вибух удень 20 березня біля торгового центру. Постраждали двоє людей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію.

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Вибух біля ТРЦ у Рівному 20 березня

Вибух стався в авто близько 13:40 на вулиці Київській. Попередньо, встановлено, що біля одного з ТРЦ вибухнув саморобний вибуховий пристрій. Його перевозили в автомобілі.

Унаслідок вибуху постраждали водій та пасажир. Їх госпіталізували,

– зазначили в поліції.

Вибухотехніки вже обстежили територію. На місці працювала слідчо-оперативна група.

Наразі тривають комплексні заходи з метою встановлення всіх обставин вибуху й причетних до нього осіб.

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У Рівному стався вибух в авто / Фото Суспільного

Зауважимо, в СБУ Рівненської області також відреагували. Вибух кваліфікували як спробу теракту. Уже розпочато кримінальне провадження.

Досудове розслідування триває за статтею 258 "Терористичний акт" і статтею 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу.

Про подальші деталі розслідування СБУ інформуватиме додатково. До речі, в Рівненській обласній прокуратурі повідомили, що вибух стався в Peugeot.

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ДСНС про пожежу на вулиці Київській

Повідомлення про пожежу на вулиці Київській біля супермаркету "Торба" рятувальники отримали о 13:44. Про це Суспільному розповів речник ДСНС у Рівненській області.

Дмитро Мельник зазначив, що на місце образу направили пожежно-рятувальні підрозділи.

"По прибуттю було встановлено, що вогнем повністю охоплений автомобіль. Було подано вогнегасні речовини", — розповів речник.

Також зазначив, що пожежу повністю ліквідували о 14:06. Травми отримали двоє людей, жертв немає.

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Важливо! Видання з посиланням на власні джерела писало, що один з чоловіків перебуває у критичному стані, інший постраждалий у важкому стабільному стані. Їх госпіталізували.