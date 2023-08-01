У Севастополі прогримів вибух: могло прилетіти по одній із найбільших баз вмф Росії

В окупованому Севастополі 1 серпня стався вибух. Очевидці повідомляють, що "гриб" із диму видно навіть у центрі міста.

Схоже, що у Криму таки спокійно цього літа не буде. Про нові вибухи у Севастополі почали повідомляти близько 18:00 вечора у місцевих телеграм-каналах, інформує 24 Канал.

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У центрі Севастополя якийсь бабах, чути було навіть у Балаклаві. З центру Севастополя також видно "гриб" з диму,

– йдеться у повідомленні.

Також повідомляють про приліт десь у районі Цукрової Головки.

Згодом стало відомо, що вибух стався десь поруч біля теплоелектростанції.

Ймовірно, приліт по складах окупантів

Телеграм-канали також пишуть, що поблизу Балаклави у бік Ялтинського кільця виїхала бригада пожежників, з мигалками.

Зазначають. що в районі Цукрової Головки розташовані російські склади.



У місці ймовірно влучання розташовані військові склади росіян / Скриншот GoogleMaps

Поруч розташована база вмф Росії

У мережі пишуть, що приліт трапився поблизу міста Балаклава, де розташована одна з великих баз Військово-морський флот Росії.

Очевидно, вибух і дійсно був потужним – фото, які поширюють користувачі із різних куточків Севастополя, цьому підтвердження.



Після вибуху утворився "гриб" із диму, який видно за десятки кілометрів / Фото з телеграм-каналів

Як виправдовується окупаційна влада

Так званий губернатор Севастополя Розвожаєв поспішив усіх заспокоїти, мовляв, це був безпілотник, який збила. Ба більше, той каже, що дим у формі "гриба" – це наслідок того, що загорілась трава від падіння уламків дрона.

"У Севастополі в районі Кара-Коби за попередніми даними збито БПЛА, на землі стався підрив, спалахнула трава та чагарники", – зазначив Розвожаєв.

Дуже і дуже правдоподібна версія пропагандистів, цю версію нехай подають на стіл Путіну, а в Криму люди бачать усе на свої очі.