Центробанк Росії обмежив видачу готівкової валюти з рахунків росіян

Центробанк Росії обмежив видачу готівки з рахунків росіян. Можна буде зняти загалом тільки 10 тисяч доларів.

Щоправда, решту грошей можуть видати рублями. Та, звісно, за офіційним курсом – який у Росії далекий від реального.

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Банк Росії обмежує росіян у праві знімати валюту з рахунків

Банк Росії, як стало відомо з офіційного повідомлення на сайті відомства, обмежив видачу готівки з валютних рахунків росіян.

До 10 тисяч доларів США можна зняти, решту – у рублях за курсом на день видачі.

Діятимуть обмеження з 9 березня по 9 вересня (свята наївність).

Навіщо це робить російський Центробанк? Бо люди у Росії панікують, розуміючи наслідки санкції Заходу, й забирають валюту в готівку. А її до країни-агресора більше просто не постачатимуть!

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