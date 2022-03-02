Цензура не така страшна, як вбивства українців, мовчати нас не змусите, – заява російського ЗМІ

У Росії все більше висловлюють свій протест проти війни в Україні. До людей долучились і медіа: видання Meduza опублікувало своє звернення.

Журналісти наголосили, що хочуть зафіксувати один із важливих історичних моментів – як у Росії офіційно ввели цензурування ЗМІ. Редакція Meduza додали: за кілька днів кремлівська пропаганда витіснить правдиві новини, а в РФ не залишиться незалежних інформаційних видань.

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"Ми випускаємо цей текст, щоб встигнути зафіксувати ще один важливий історичний етап: у Росії офіційно запроваджено цензуру. Що означає встигнути? Можливо, вже за кілька днів усередині країни не залишиться чинних незалежних ЗМІ. А щоб отримувати інформацію з незалежних джерел, вам доведеться робити зусилля – подібно до того, як покоління наших батьків ловило в радіоефірі "ворожі голоси", – йдеться у повідомленні.

Диктатура Путіна вийшла на інший рівень – офіційно введено цензуру ЗМІ

Тепер глава Росії офіційно дав вказівку Роскомнагляду стежити за інформацією у медіа, зокрема:

змусити росЗМІ називати війну в Україні "спеціальною операцією";

видаляти інформацію про війну в Україні;

блокувати "Тайгу.Інфо", Doxa, The Village, телеканал "Дощ", радіостанції "Ехо Москви" та багато інших ЗМІ.

Зазначається, що у Росії заборонене цензурування медіа. Це прописано в їхній конституції. Навіть у тих правках, які були прийняті, щоб "Володимир Путін міг правити Росією як монарх".

За нинішніми мірками, цензура, можливо, не здається серйозним злочином — порівняно з убивством мирних жителів в Україні. Проте знищення незалежних медіа в Росії було однією з причин, через які ця війна в принципі виявилася можливою, – заявили журналісти Meduza.

На думку редакції росЗМІ, якби в Росії існували не тільки кремлівські телеканали, Путін, можливо, ніколи б не наважився на повномасштабну війну з Україною.

"Нинішні телеканали показують Путіну картинку, яку він, мабуть, хоче бачити. В яку він, мабуть, повірив сам – і на підставі якої приймає реальні рішення. Тобто навіть Путіну, за великим рахунком, стали б у пригоді незалежні медіа – якби він розумів, як вони насправді працюють і чому без них сучасне суспільство функціонувати не може. Сумний стан, у якому опинилася наша країна, не кажучи вже про страждання українців, – один із результатів боротьби влади із незалежними ЗМІ. А значить, і з самою реальністю", – додали у публічній заяві.

Коротко про інформаційну диктатуру в Росії: