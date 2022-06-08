Цензура щодо загиблих у війні та примусова мобілізація загострюють ситуацію в Росії, – ISW

У Росії роблять все для того, щоб переконати сім'ї загиблих крейсера "Москва" придушити "напругу". Примусова мобіліація теж загострює ситуацію в країні-агресорці.

Про це повідомляє американський аналітичний центр Інститут вивчення війни 7 червня.

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Зусилля Кремля щодо цензури інформації про загиблих військовослужбовців і триваюча примусова мобілізація в ДНР і ЛНР загострюють напруженість всередині країни та протидію війні в Росії,

– пише ISW.

Сім'ї загиблих на крейсері "Москва" змушують мовчати

ГУР України повідомило, що Кремль доручив юристам і психологам переконати сім'ї особового складу затонулого крейсера "Москва" утриматися від розголошення будь-якої інформації про смерть своїх родичів. Таким чином Росія хоче придушити "соціальну напругу, яка зростає".

Якщо родичі не дотримуватимуться вказівок і розголошуватимуть інформацію, то Кремль погрожує анулювати фінансову компенсацію за смерть їхніх рідних на крейсері. Деякі родичі на знак протесту відмовилися зустрічатися з командуванням Чорноморського флоту в Севастополі.

Мобілізація загострює напругу в Росії та "ДНР"

Українські ЗМІ окремо повідомили, що так звана ДНР змінила мобілізаційні протоколи і тепер обіцяє компенсації пораненим і загиблим. Зміни відбулися через те, що виникли заворушення військовослужбовців "ДНР" на передовій.

Кремль вживатиме нових заходів, щоб уникнути внутрішніх скарг росіян. Здебільшого вони виникають на жорстоке поводження та недостатню підготовку солдатів.

Так, Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що призовники влітку навчатимуться надавати першу медичну допомогу на полі бою.

В Інституті вважають, що російські військові навряд чи будуть належним чином навчати та споряджати російських солдатів, які кинулися на фронт на заміну. Ексміністр безпеки так званої ДНР Олександр Ходаковський стверджував, що просив військове командування відвести виснажених і деморалізованих військових на допоміжні завдання подалі від лінії зіткнення. Проте всі зусилля були марні.

Російські військові наважуються на фіктивні шлюби задля втечі з війни

7 червня СБУ опублікувала перехоплену розмову російського солдата зі своїм знайомим. Окупант зізнається, що військові роблять все, що можуть, аби втекти з війни.

Вони, зокрема, просять подруг-росіянок подати в РАЦС на одруження. Потім солдати йдуть до командира й просять, аби той їх відпустив, мовляв, бо спізнюються на власне весілля. Але це не діє.

Російський солдат додає, що повернутися додому дозволяють лише у трьох випадках: поранення, смерть власна або ж близького родича.

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