Цей формат і документ на столі у Трампа, – Зеленський про домовленості у Лондоні

Президент Зеленський у четвер, 24 квітня, перебуває із візитом у ПАР. На спільній пресконференції із очільником країни Рамафосою він прокоментував домовленості у Лондоні.

Українська та американська делегації мали зустріч у Великій Британії щодо війни напередодні, 23 квітня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на трансляцію інтерв'ю Зеленського і Рамафоси в ефірі телемарафону.

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Президент наголосив на важливості цінностей України та її Конституції

Зеленський розповів, що представники команд поговорили конструктивно. Після цього, за його словами, на папері з'явилися відповідні пункти.

Після пропозиції США з'явився інший папір. І я вважаю, що сьогодні цей формат і документ перебуває на столі у президента Трампа. Все, що суперечить нашим цінностям або нашій Конституції, не може бути в будь-яких домовленостях,

– наголосив глава держави.

Нагадаємо, що міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що переговори були "продуктивні", а також зауважив, що основна позиція України у переговорах – це безпека населення, міжнародно визнані кордони та тривалий мир.