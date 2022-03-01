Цей народ не перемогти: чоловік у київському метро зіграв гімн України – зворушливе відео

У ці непрості для України часи надзвичайно важливо зберігати оптимізм і силу духу. А допомагають у цьому прості люди, як-от наш герой, котрий зіграв гімн України на одній зі станцій метро.

Журналістка Крістіна Бердинських виклала відео, на якому можна побачити, як чоловік на трубі зіграв гімн України на одній зі станцій метро.

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Цей народ не перемогти,

– написала авторка публікації.

Можна побачити, як поруч із ним стоять люди, які тримають руку на серці. Також з вагонів метро на нього зачудовано позирають інші кияни. І, мусимо зізнатися, викликає це відео сироти по шкірі та відчуття невимовної гордості.

Зауважимо, що для багатьох киян станції метро за останні дні перетворилися не просто на сховище. Вони стали справжніми домівками. Тож кожен намагається підтримати один одного як може. Хтось ділиться їжею, хтось речами, а хтось – хорошим настроєм.

А цей ролик вкотре доводить, що нас не здолати, адже навіть у найтемніші часи ми знаходимо миті для світла.

Зазначимо, що метро працює у режимі перевезень. Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності, а орієнтовний інтервал руху – 40 хвилин.

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