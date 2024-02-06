Цей рік повинен стати вирішальним у багатьох аспектах, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський ввечері 6 лютого традиційно звернувся до жителів України. Президент у своєму відеозверненні розповів про найважливіші події 713 дня протистояння повномасштабній агресії Росії.

Володимир Зеленський наголосив, що 2024 рік має стати вирішальним у багатьох аспектах. Він наголосив, що Україна має перемогти Росію. Президент закликав українців робити все задля цієї перемоги.

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Зеленський провів кілька нарад

Цього вівторка Володимир Зеленський провів нараду щодо міжнародної активності для України в лютому. За його словами, весь місяць дуже розплановано. Фактично був розписаний кожен день. Глава зауважив, що буде багато перемовин, зустрічей та нових домовленостей для нашої держави, щоб зміцнити Сили оборони.

Звернення Володимира Зеленського 6 лютого: дивіться відео



Також український лідер провів сьогодні нараду щодо нових і доволі амбітних угод про безпекові гарантії для нашої держави. Зеленський заявив, що проводиться робота з кількома країнами, та подякував залученим дипломатичним командам.

Ми повинні вже найближчими місяцями показати такий результат у розбудові архітектури безпекових угод, який дасть потрібні позитивні сигнали на увесь цей рік – сигнали дієвої підтримки України, тривалої підтримки. Сигнали чіткої довіри наших партнерів до здатності України захищатись і захиститися від російської агресії. Світ готовий дієво допомагати лише тим, чия сила очевидна,

– зауважив президент.



Зеленський провів 3 зустрічі

Сьогодні до України завітали міністр закордонних справ освіти Португалії Жуау Гомеш Кравіньо та міністр освіти Португалії Жуау Кошта. Український лідер провів з ними міжнародну зустріч, а також подякував за досягнутий рівень співпраці між нашими державами та за довіру до України й до наших людей. Вони обговорили участь Португалії у відбудові освітніх закладів в Україні, зокрема, на Житомирщині. Українська сторона розраховує, що проєкти такої відбудови будуть реалізовані якнайшвидше.

Також президент України зустрівся з директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, який планує відвідати захоплену росіянами ЗАЕС.

Ми доволі детально обговорили ситуацію на станції та безпекові виклики зараз: російська окупація ЗАЕС повинна припинитися, і це головна передумова відновлення радіаційної безпеки для всього нашого регіону. Подякував пану Гроссі за підтримку Формули миру та за участь представника МАГАТЕ в роботі радників щодо Формули,

– сказав Зеленський.

Він назвав дуже важливим факт обрання України до Ради керуючих МАГАТЕ. За його словами, це очевидна ознака того, що світ визнає нашу здатність відновлювати стабільність і працювати заради безпеки.

Ще глава держави зустрівся з Матіасом Корманом, який є генсеком Організації економічного співробітництва та розвитку. Український лідер назвав ОЕСР однією з найбільш поважних міжнародних організацій, яка об’єднує найбільш розвинуті країни світу.

Подякував за підтримку нашої держави й за відкриття офісу Організації в Україні. Ми постійно додаємо змісту нашій взаємодії та попри все рухаємося до повноправного приєднання до цього клубу, до Організації економічного співробітництва та розвитку. Обговорили сьогодні й залучення коштів для відбудови в Україні,

– зауважив український лідер.

Зеленський наказав створити Сили безпілотних систем

Президент України сьогодні підписав наказ щодо створення Сил безпілотних систем. Це окремий рід сил у рамках Сил оборони. Вони потрібні для створення необхідної координації у Силах оборони та забезпечення належного рівня планування і якісної логістики.

І це не питання майбутнього – це те, що повинне дати цілком конкретний результат уже найближчим часом. Цей рік повинен стати вирішальним у багатьох аспектах. І, очевидно, на полі бою. Дрони – безпілотні системи – довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі – це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки – це теж дрони,

– зауважив глава держави.

Зеленський назвав чіткий перелік завдань. Це створення спеціальних підрозділів та спеціальних штатних посад під роботу з БпЛА, організація ефективних тренувань, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв, а також залучення найкращих ідей та фахівців у цю сферу. За його словами, це завдання для армії, Міноборони та Кабміну загалом. Відповідні пропозиції будуть внесені на розгляд РНБО.

Продовжуємо перезавантаження державної системи – тих її елементів, які потрібні, щоб Україна досягла своїх цілей. Цілком справедливих цілей. Україна може перемогти. Має перемогти. І ми повинні все для цього зробити!

– додав Зеленський.

Наприкінці свого звернення глава держави подякував нашим воїнам та воїтелькам, які борються заради України. Також Зеленський висловив слова подяки всім, хто допомагає та працює заради нашої держави.