П'ять обов'язкових програм для вашого нового Mac

Окрім очевидних програм для ноутбука на Mac OS, таких як веб-браузери та менеджери паролів, існує низка інших незамінних застосунків. Програми з цього переліку допоможуть вам виконувати різноманітні завдання і просто полегшать вам життя.

Для будь-якого нового користувача Mac ці п'ять програм від 24 Каналу стануть важливими для оптимізації робочого процесу та підвищення продуктивності.

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1. Raycast

Raycast – це незамінна програма для користувачів Mac, яка є потужною альтернативою пошуку Spotlight. Він не тільки швидкий, але й пропонує безліч функцій і варіантів налаштування, які значно підвищують продуктивність.

Швидше за все ви користуватиметеся Raycast щодня після встановлення для таких завдань, як виконання обчислень (включаючи конвертацію одиниць виміру), перевірка історії буфера обміну, пошук файлів (і безпосереднє виконання різних дій над результатами), пошук інформації в Інтернеті, швидке перетягування вікон додатків на екран і набір довгого тексту, що повторюється, за допомогою фрагментів.

Крім того, Raycast підтримує кілька розширень застосунків, що дозволяє виконувати певні завдання, не виходячи з програми. Наприклад:

Google Translate для швидкого перекладу тексту,

TinyPNG для стиснення зображень на ходу,

Search Browser Bookmarks для ефективного пошуку закладок.

Raycast Pro також інтегрує можливості штучного інтелекту через ChatGPT, що дозволяє користувачам отримувати відповіді на різні питання, допомагати з кодуванням і автоматизувати повторювані завдання.

2. Hyperkey

Hyperkey – це універсальний застосунок для macOS, що пропонує дві основні функції.

По-перше, він дозволяє перепризначити функцію Caps Lock на іншу клавішу, що особливо корисно, якщо ви рідко використовуєте Caps Lock і вважаєте за краще перепрофілювати її на більш доступну функцію.

По-друге, Hyperkey створює гіперклавішу, що поєднує різні клавіші-модифікатори: Command, Control, Option і Shift. Цю гіперклавішу можна використовувати для створення унікальних комбінацій клавіш для різних програм, не конфліктуючи з уже існуючими клавішами.

3. LANDrop

Замінити клавішу Caps Lock можна для створення кількох комбінацій клавіш, або призначити на неї запуск програм, ярликів, або виконання швидких дій Finder.

LANDrop – це кросплатформофвий застосунок для передачі файлів між пристроями через локальну мережу. Його можна використовувати для бездротового переміщення файлів між вашим Mac і телефоном Android, наприклад.

Програма не потребує жодних налаштувань; поки ваші пристрої перебувають в одній мережі Wi-Fi, він працює безперебійно.

Однією з найкращих особливостей LANDrop є те, що він не стискає фотографії та відео під час передачі, забезпечуючи високу якість. Це зручно для бездротового обміну без шкоди для якості ваших медіафайлів.

4. OpenMTP

Для передачі декількох великих файлів (понад 4 Гб) між вашими комп'ютерами Mac і пристроями Android рекомендуємо використовувати OpenMTP.

Ця безкоштовна програма з відкритим вихідним кодом є надійною альтернативою Google File Transfer для Android, яка відома своїми помилками і повільною роботою. Крім того, OpenMTP має чистий інтерфейс, підтримує передачу файлів перетягуванням і робить переміщення великих файлів між пристроями плавним і безпроблемним.

5. Shottr

Shottr – це програма, яка може стати вашим основним інструмент для створення скриншотів на Mac. Якщо вам потрібно часто робити скриншоти для роботи, ви точно оціните можливості Shottr і такі його особливості, як швидкість роботи та вбудовані інструменти анотацій.

Однією з особливостей програми є можливість встановити фон вікна за замовчуванням для скриншотів, що забезпечує послідовність.

Shottr також підтримує прокрутку і відкладені скріншоти, що додає універсальності.

Для анотацій Shottr дозволяє додавати текст, малювати фігури і додавати стрілки.

Також тут є інструменти розмиття і стирання, які допоможуть видалити конфіденційну інформацію зі скриншотів.

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Ці п'ять застосунків необхідні будь-якому новому користувачеві Mac, адже вони пропонують дещо ширший функціонал ніж стандартні інструменти системи і, швидше за все, ви рано чи пізно звернетеся до них за допомогою.