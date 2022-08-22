У ці дні будьте з прапором, поширюйте правду, – Зеленський звернувся до українців за кордоном

Кожен українець, який перебуває за кордоном, повинен цього тижня бути з прапором. Потрібно привертати увагу до нашої держави та злочинів, які чинять окупанти на нашій землі.

Такий заклик озвучив 22 серпня Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його вечірнє звернення за цей день.

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Чому саме зараз необхідно нагадувати про Україну

Очільник України наголосив, що це особливо потрібно саме найближчими днями. Адже ми відзначаємо день нашого прапора і день нашої незалежності – головні свята для кожного громадянина.

Якщо ви перебуваєте десь за кордоном, будь ласка, нагадуйте там про Україну, будьте там з українським прапором і поширюйте правду про злочини окупантів,

– сказав президент.

Це теж потрібно, щоб міжнародна спільнота почала давати ще сильніші удари у відповідь на все, що коять росіяни. Зокрема, визнання їхньої країни державою-терористом, адже саме росія чинить зараз найбільший терор на планеті.терористом. "Це рішення все одно з'явиться – раніше чи пізніше, і питання лише в тому, скільки ще життів Росія встигне забрати", – акцентував український лідер.

Звернення Володимира Зеленського за 22 серпня: дивіться відео