Ці дні дуже страшні для Харківщини”: які наслідки останніх обстрілів регіону

Російські окупанти продовжують нещадно гатити по Харкову та області. Внаслідок обстрілів ворога протягом останніх днів загинуло та отримали поранення багато цивільних людей.

Про це 24 каналу повідомила кореспондентка з Харкова. Вона зазначила, що протягом останніх 3 днів дуже сильно дісталося від російських окупантів Чугуєву.

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Росіяни посилили обстріли

За її словами, російські загарбники значно посилили обстріли. Якщо раніше вони гатили здебільшого вночі, то зараз протягом всієї доби.

Зранку в Чугуєві росіяни дуже побили приватний сектор. Внаслідок обстрілів є 7 поранених. За даними волонтерів, серед них 2 дітей – 6 і 9 років,

– розповіла журналістка.

Вона також зазначила, що після вчорашнього та позавчорашнього обстрілу (22 – 23 червня) Чугуєва жертв стало ще більше. Рятувальники знайшли під завалами центральної котельні тіла 2 жінок, які там працювали.

Гатять по цивільних об'єктах

Ці дні дуже страшні для Харківщини. Стільки жертв внаслідок обстрілів області не було за весь час повномасштабного вторгнення Росії,

– зауважила кореспондентка.

Вона наголосила, що зараз чугуївчан просять бути вкрай обережними, оскільки обстріли російських нелюдів хаотичні. Вони гатили по центру, автовокзалу, приватному сектору та житлових будинках.

"У російських обстрілах немає жодної логіки. Страждають виключно цивільні об'єкти", – підкреслила вона.

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Як зауважила журналістка, зараз у Чугуєві змінилося життя. Тобто ще нещодавно місцеві вже повертались до містечка, однак тепер там обмежили рух транспорту, роботу соціальних і державних установ, позачиняли магазини.

Інші жахливі обстріли області

Журналістка розповіла, що вчора, 22 червня, окупанти також обстрілювали промислові зони Харкова – прилетіло по Індустріальному та Немишлянському районах міста. Водночас вона наголосила, що там немає жодного важливого об'єкту, лише приватні склади.

Сьогодні, 23 червня, також стало відомо про 3 нові жертви вчорашнього ворожого обстрілу Золочева, де розбили багатоквартирний будинок. За словами журналістки, тіла відкопали серед завалів.

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Крім того, російські нелюди вчора, 22 червня, обстріляли село Пришиб в Ізюмському районі. Там 5 жертв – усі цивільні жінки, які сиділи біля подвір'я на лаві.

"Протягом останніх днів на Харківщині внаслідок обстрілів окупантів дуже багато жертв серед цивільного населення", – підсумувала журналістка.

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