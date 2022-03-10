Ці люди загинули, рятуючи й допомагаючи: Зеленська розповіла про жертв нелюдської агресії Росії

15-й день поспіль Росія повномасштабно атакує Україну, скидаючи бомби та ракети на мирні міста. Збройні Сили України успішно відбивають напади російських вбивць.

Втім, на жаль, без жертв не обійшлося. Перша леді України Олена Зеленська розповіла про декількох із них.

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Зеленська розповіла про жертв нелюдської агресії Росії

Ці люди загинули, рятуючи й допомагаючи. Я хочу, щоб ви про них знали. Я хочу вклонитися всім волонтерам – загиблим і живим. Зараз вони нарівні з армією тримають на своїх плечах країну...

– пише вона.

За словами Олени Зеленської, їхня зброя – велике серце, і по ньому щохвилини цілить ворог. Однак він його не зупинить, адже нині всі українці – в чомусь волонтери. Перша леді України звернулася до усіх волонтерів та людей з проханням: "Лише будьте живі, будь ласка. Прошу вас, будьте живі".

Паша Лі

Паша був актором і телеведучим. Його мама – із Закарпаття, а тато – кореєць із Криму.

Як тільки Росія вторглася в Україну, Паша, як і кожен українець, захотів бути корисним своїй країні. Він вивозив людей з охопленого війною Ірпеня, де й загинув.



Паша Лі загинув, вивозивши людей з Ірпеня / Фото з інстаграму @olenazelenska_official

Настя Яланська

Молода дівчина просто хотіла допомогти відрізаній від сполучення Бучі. Втім, того дня, коли Настя везла допомогу, її авто прицільно розстріляли окупанти.



Авто Насті Яланської прицільно розстріляли / Фото з інстаграму @olenazelenska_official

Анатолій Бережний

Переселенець із Сєвєродонецька, як і Паша Лі, допомагав з евакуацією жителям Ірпеня. Від шансу на життя його розділяло всього 200 метрів. Стільки Анатолію залишалося дійти до автобуса, коли в його групу влучила російська міна.



Анатолій Бережний загинув в Ірпені / Фото з інстаграму @olenazelenska_official

Олександра Поліщук

За життя вона була зоозахисницею й опікувалася притулком для собак. Під час нападу на Херсон, снаряд поцілив у її будинок.



У будинок Олександри поцілив снаряд / Фото з інстаграму @olenazelenska_official

До речі, два волонтери, які намагалися нагодувати голодних тварин в екопарку під Харковом і були за це розстріляні… Їхні імена ще не відомі.

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