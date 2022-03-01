Ці санкції коштуватимуть і нам, але це ціна, яку ми повинні заплатити за майбутнє, – Мішель

Голова Європейської Ради Шарль Мішель виступив на засіданні Європарламенту 1 березня. Він зазначив, що перед Україною та Європою стоять серйозні виклики.

Лідер Європейської Ради заявив, що необхідно вже сьогодні ухвалити дуже серйозні рішення, оскільки в Україні йде війна, проливається кров. Він зазначив, що Володимир Путін вдався до брутальної агресії в Україні.

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"Він застосовує брехню для виправдання цього. Зараз під атакою людська гідність. Росія вчиняє міжнародний тероризм", – сказав Мішель.

Європа тиснутиме далі

За словами Шарля Мішеля, Європа зобов'язана захищати демократію і міжнародне право. Він запевнив, що максимально тисне на Росію.

Ми об'єднанні, міцні й наші дії координовані. Ми повинні діяти дуже швидко й бути чесними. Ці санкції також коштуватимуть нам і це буде ціною, яку ми повинні заплатити за наше майбутнє,

– додав Мішель.

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