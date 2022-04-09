Ці тварі замінували все, – Чаус про випадки підривів на Чернігівщині

Російські окупанти втекли з Чернігівської області після того, як отримали спротив ЗСУ. Після себе окупанти залишили розруху та замінували територію, яку доведеться розчищати рік.

Окупанти замінували все, де стояли

Про це розповів глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Він заявив про проблеми з логістикою між громадами в Чернігівській області.

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За словами Чауса, окупанти замінували все, через що фіксують підриви людей. Повідомляється про постраждалих серед цивільних і військових.

Ці тварі замінували все. Настільки скрізь заміновано... У нас вже є випадки підривів і цивільних, і військових,

– сказав він.

Очільник Чернігівської ОВА заявив про два випадки підриву на міні в Чернігові та в селі Количівка.

"Це відбувається постійно. Вони замінували все, де стояли. І всю цивільну інфраструктуру… У селах і містах, де вони стояли, замінували", – сказав Чаус.

Він припустив, що для зачистки території Чернігівської області потрібні роки. "Я не спеціаліст у військовій сфері, але на це підуть роки", – резюмував Чаус.

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