Іспанці повторюють переможний Мундіаль, Ноєр повторив рекорд: цифри і факти 8 ігрового дня

13:50

Іспанці за 2 матчі забили стільки ж, скільки у 2010, коли виграли Мундіаль в ПАР, Мануель Ноєр зіграв у 18 матчі чемпіонатів світу. Цифрові підсумки 8 ігрового дня турніру в Катарі в матеріалі.