"Цифрове майбутнє армії" відкриває небачені розробки військової техніки

Від 13 жовтня у Києві стартувала виставка "Цифрове майбутнє армії". На ній представили приблизно 30 одиниць військової техніки.

Серед них – ракетний комплекс "Нептун", БТР-4Е та БМП-1 ТС. Окрім цього, можна побачити модернізовану зенітну самохідну установку.

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Також на виставці показали й безпілотну авіацію нашої країни. Доволі великий інтерес у відвідувачів викликав баражуючий боєприпас "Грім" від українських конструкторів.

Що таке "Грім"? Це інноваційний мультикоптер, який здатен швидко здійматися в небо до кілометра висоти і долати з озброєнням далекі відстані. Його основне завдання – точно та з мінімальною шкодою для мирного населення і цивільної інфраструктури вражати задані цілі.

Показали на виставці також і справжніх українських бойових роботів. Більша частина такої техніки здатна діяти без людської присутності, на дистанційному керуванні. Тож це має допомогти вберігати життя наших військовиків на фронті.

Виставка військової техніки в Києві / Фото "Армія Inform"

На виставці є кілька локацій:

сучасного зв'язку;

засобі розвідки;

ударної складової;

пунктів управління.

За словами міністра оборони Андрія Тарана, така техніка дасть змогу переконати ворога, щоб він утримався від розширення збройної агресії.

"Вона дасть змогу переконати наших союзників, щоб вони теж побачили, що ми не очікуємо тільки допомоги від когось, ми самі наполегливо працюємо над оснащенням та озброєнням наших Збройних сил", – додав він.

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Побачити все зсередини – одна з переваг такої інтерактивної виставки. Майже усе можна потримати у руках, роздивитися не лише ззовні, а й заглянути в кабіну.

24 канал дякує захисникам за мирне небо. Ми пишаємось і захоплюємось вами. Слава Україні! Героям Слава!

Цікаво, що майже всю техніку, яку показали до свята захисників та захисниць, виготовили за доволі короткий термін. Водночас мовиться про вітчизняне виробництво за участі найкращих українських конструкторів та технарів.

Як відбувається виставка: дивіться сюжет 24 каналу