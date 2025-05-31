Цифровізація аптечного ринку: що справді робить ліки дешевшими

Коли споживач сам обирає де і за яку ціну купити ліки – вони стануть дешевшими у природній спосіб. Інструменти для цього є – в Україні працюють аптечні маркетплейси та прайс агрегатори, які є ключовим фактором для посилення конкуренції серед аптек і здешевлення медикаментів.

Так ситуацію на ринку коментує "РБК-Україна" Юрій Чертков, засновник сервісу Lіki.ua.

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Завдяки чому ліки стають дешевшими

"Насправді конкурують усі з усіма. Люди шукають або найкращу ціну, або сервіс, або довіру – і всі гравці намагаються цю увагу завоювати. Чим вища конкуренція, чим вона щільніша, тим нижчі ціни. Тому той факт, що всі конкурують зі всіма – це вигідно для споживача. Тож дивно, що періодично виникають намагання заборонити певні сайти. Це підвищує ціни, бо це закони ринку. Все просто, закони ринку важко обманути. Знижуєш конкуренцію – підвищуються ціни. Збільшуєш регуляцію – підвищуються ціни. Все чітко", – пояснює засновник Lіki.ua.

При цьому прайс-агрегатори показують споживачеві найвигіднішу пропозицію від аптек, а людина обирає сама.

"Прайс-агрегатори на першому місці по впливу на ціну. За це аптечний рітейл нас не любить, без нас ціни були б вищими. Ми працюємо з усіма великими мережами, за кількістю – 11 тисяч аптек до нас підключено. Головне – це підключитись до топових мереж, які займають 80% ринку. Усього в Україні близько 15 – 16 тисяч аптек. Ми зробили ставку на технологічність.

Агрегатор лише підсилює продажі. У нас 730 тисяч відвідувань на місяць – і ці люди, врешті, приходять у реальні аптеки, в одну мережу чи іншу. Аптеки можуть розвивати і свої сайти і бути присутні на агрегаторах. Ризиків для аптек жодних, окрім додаткової покупки. Тобто виграють усі", – констатує Чертков.

Насправді прайс-агрегатори – це світовий тренд і Україна тут не унікальна. Наприклад, в Польщі через такі сервіси бронюється до 25% відсотків ліків. Тож замість ручного регулювання цін на медпрепарати, є здорові ринкові альтернативи.