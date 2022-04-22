"Циган" розповів, як розбивав російські танки на Київщині
Джерело:72 ОМБр ім. Чорних Запорожців
Українські герої хоробро нищать російських окупантів та їхню техніку. Історії наших захисників переконують – росіян в Україні очікує лише неминучий кінець.
Воїн 72-ої ОМБр ім. Чорних Запорожців з позивним "Циган" розповів, як нищив російські танки на Київщині. Разом з побратимами він перетворив колону ворона на яскравий феєрверк.
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Розповідь "Цигана"
Як розповів воїн, він став до лав ЗСУ, щоб захистити свою дружину та дітей, а також рідну землю. Наш захисник запевнив – у лавах нашої армії патріоти, які готові дати відсіч ворогу.
"Циган" пригадав, як одного дня його підняли о 5-й ранку та висадили на одному з напрямків разом з товаришем чекати російську колону. Згодом до них приєдналися танк та БМП.
Я одразу зрозумів, що ми переможемо. Коли ми їх палили – це був наче феєрверк на свята, – розповів воїн.
Відео розповіді "Цигана":
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