"Циган" розповів, як розбивав російські танки на Київщині

Українські герої хоробро нищать російських окупантів та їхню техніку. Історії наших захисників переконують – росіян в Україні очікує лише неминучий кінець.

Воїн 72-ої ОМБр ім. Чорних Запорожців з позивним "Циган" розповів, як нищив російські танки на Київщині. Разом з побратимами він перетворив колону ворона на яскравий феєрверк.

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Розповідь "Цигана"

Як розповів воїн, він став до лав ЗСУ, щоб захистити свою дружину та дітей, а також рідну землю. Наш захисник запевнив – у лавах нашої армії патріоти, які готові дати відсіч ворогу.

"Циган" пригадав, як одного дня його підняли о 5-й ранку та висадили на одному з напрямків разом з товаришем чекати російську колону. Згодом до них приєдналися танк та БМП.

Я одразу зрозумів, що ми переможемо. Коли ми їх палили – це був наче феєрверк на свята, – розповів воїн.

Відео розповіді "Цигана":

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