Цигарки відправляють у "круїз": контрабандисти видумали нову схему

Тютюнові вироби – не тільки шкода для здоров'я, а й основний товар нелегального експорту до країн Євросоюзу. Традиційно цигарки прямують через західний кордон. Та віднедавна з'явилася нова схема – "великий круг".

Катастрофічні збитки

У пункті пропуску "Шегині", що на Львівщині, затримали причеп. Українець збирався вивезти до Польщі майже 7,5 тисяч пачок цигарок. Товар заховав у подвійній стелі.

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Також прикордонники відділу "Фальків" на Буковині затримали бус. Тікаючи, пачкарі кинули транспорт прямісінько у лісі. У ньому виявилося 11,5 тисяч пачок цигарок російського виробництва на пів мільйона гривень.

Для більшості перемитників такі збитки – справжня катастрофа! Саме тому віднедавна вони випробовують нову схему – відправляють цигарки у тривалий "круїз".

Що відомо про нову схему

"Великий круг" – це переміщення тютюну до Європи нехарактерними маршрутами. Саме так схему називають між собою організатори.

Це переміщення тютюнових виробів з України до Росії, звідти – до Грузії, потім – до Туреччини, з Туреччини – до Болгарії. Вже з Болгарії – вглиб території ЄС,

– розповів один зі співробітників Держприкордонслужби.

Вантажівка із 200 ящиками курива долає відстань у тисячі кілометрів лишень задля того, аби переправити товар з найменшими ризиками.

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Навряд чи хтось наважиться запідозрити контрабанду, яка їде туди, де цигарки навіть дешевші. У такий спосіб ділки сподіваються уникнути поглибленого огляду. Це означає, що вантаж, найімовірніше, доїде до пункту призначення цілим і неушкодженим.

"Транспортний засіб їде в Грузію з Росії. В обох країнах цигарки – безцінь, вони не вартують того. І тільки на кордоні Грузія – Туреччина вони вже коштують дорожче. Дивлячись на те, що машина їде бозна-звідки, таким кругом – недоцільно", – пояснив прикордонник.



Схема "Великий круг" / Скриншот з відео

Чому їм це вигідно

Здолати величезну відстань з партією цигарок – задоволення досить вартісне. Виникає питання, а в чому ж тоді вигода?

"Вони не вишукують собі пособників, яким потрібно платити гроші за це переміщення. Кількість там досить серйозна – від 130 ящиків. Платити нікому не потрібно, вони просто їдуть вперед", – зауважив прикордонник.

Те, що вони мали би віддати тут за вивезення тютюну, вони витратили на великий круг, нікому тут нічого не дали,

– додав він.

Сумна статистика

За даними фахівців, станом на травень 2021 року через тіньовий ринок тютюнових виробів, у кишенях організаторів цього бізнесу осіло майже 14 мільярдів гривень. За ці гроші можна було б збудувати 100 шкіл або понад 300 дитячих садочків.

До 2012 року контрабанда, що сягала тисячі або більше неоподатковуваних мінімумів, вважалася кримінальним злочином. За це можна було отримати від 3 до 7 років в'язниці. Тепер – хіба що штраф.

Офіційно логіка декриміналізації товарної контрабанди полягала в гуманізації покарання, але по факту джерела незаконного прибутку лише розширилися.

Тож залишається сподіватися, що держава та суспільство таки об'єднаються задля спільної протидії цигарковим контрабандистам. І не лише на папері…

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