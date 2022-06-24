У цих людей немає гальм, – білоруський опозиціонер припустив, чи нападе Путін на Литву

Секретар Радбезу Росії погрожує населенню Литви через заборону транзиту товарів до Калінінградської області. Є всі можливості для того, що Росія може жорстко відповісти країні, зокрема з території Білорусі.

Про це сказав білоруський опозиційний політик Юрій Губаревич. Свою думку він висловив 24 каналу.

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Зокрема, за його словами, є можливість мобілізувати білоруські війська в північно-західному напрямку, у район Гродно.

Також, як ми бачимо, російські військові абсолютно спокійно почуваються на території Білорусі. Навіть не узгоджуючи з військовим керівництвом Білорусі свої переміщення та дислокацію.

Тому це питання може обговорюватись. Загроза дійсно зберігається. Вона досить висока. На прикладі останніх подій, якихось обмежень чи гальм у цих людей (росіян – 24 канал) немає,

– вважає Губаревич.

Тому, як він наголосив, Польщі та Литві слід остерігатися подібної загрози.

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Пубілицст Андрій Піонтковський впевнений, що погрози Росії Литві не більше, ніж "понти" пітерського двору. Про це він сказав 24 каналу і додав, що реалізації цих погроз – нульова.

Голова правління Центру трансатлантичного діалогу Юлія Осмоловська зазначила, що Кремль хоче підвищення своїх ставок, які не підкріплені реальною спроможністю Росії працювати на кількох фронтах одночасно. Тож можна лише говорити "про блеф і гасла відчаю" країни-агресорки.

Україна, Молдова та Грузія намагаються вступити до ЄС. Ці країни хочуть в Європу, а не до Російської імперії. Через це Путін може завдати удару по європейських країнах. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

Чому Росія панікує

У Кремлі обурені тим, що Литва обмежила транзит російських товарів своєю територією. Одіозна представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що відповідь Росії на дії Литви буде не дипломатичною.

А в Естонії російський гелікоптер на кілька хвилин перетнув їхній повітряний простір. Таке сталося вперше з початку повномасштабної війни в Україні.

Через відмову Литви у транзиті росіяни навіть вирішили почати військові навчання імітацією ракетних ударів у Калінінградській області, тобто одразу біля кордону з Литвою.

А 22 червня Росія пригрозила Литві відключенням від системи електропостачання. У Литві погрозами росіян не здивовані і не налякані. Однак президент країни Ґітанас Науседа зазначив 23 червня, що у Вільнюсі готові до того, що Литву відключать від регіональної електромережі.

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