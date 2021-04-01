Скандальний Аксьонов та впізнаваний Вірастюк: цікаві факти про кандидатів на довиборах у Раду

У 2 областях України пройшли довибори до Верховної Ради. Цьому передувало те, що попередні 2 народні обранці – Руслан Требушкін від 50 округу і Зіновій Андрійович від 87 округу – у жовтні 2020 року виграли місцеві вибори і склали свої мандати.

Тож крісла під куполом звільнились і їх треба було кимось заповнити. Чому "кимось"? Як показує практика, українці на місцях не дуже люблять ходити на вибори в окремий від решти населення України день.

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Саме через це явка на таких довиборах зазвичай мінімальна, а результат можна узагальнити фразою "а що ж ви тоді хотіли?".

Утім кожного потенційного переможця (поки ЦВК офіційно не оголосить – я теж не можу цього зробити) пропоную розібрати окремо.

Донеччина

Розпочнемо з Донеччини, бо там вибір був між "погано" і "дуже погано":

Валентин Рибін від партії Шарія, якого підтримав на виборах один з лідерів ОПЗЖ, а саме Юрій Бойко;

від партії Шарія, якого підтримав на виборах один з лідерів ОПЗЖ, а саме Юрій Бойко; Андрій Аксьонов, він же колишній голова селища Новодонецьке.



Валентин Рибін та Андрій Аксьонов / Колаж 24 каналу

Андрій Аксьонов

Аксьонов – той, кого вважають організатором так званого референдуму у 2014 році. Однак офіційно від правоохоронців така інформація не надходила, а сам Аксьонов все заперечує. Ба більше, він заперечує не свою причетність, а взагалі те, що цей референдум був.

Він же чинний мер Добропілля, куди повернувся у 2019 році після тривалого переховування в окупованому Криму. Там йому видали паспорт Росії, принаймні про це свідчать дані на сайті Російської Федеральної служби.

А ми ж з вами пам'ятаємо, що з цього приводу говорив секретар РНБО Олексій Данілов.

Якщо людина має намір бути народним депутатом, міністром чи працювати в органах місцевого самоврядування – ми з вами маємо знати, що це громадянин України,

– запевнив він.

"Якщо у нього є інше громадянство – він повинен повідомити і перед прийняттям рішення відмовитись від другого громадянства", – додав Данілов.

Тож дуже цікаво, як ситуацію розв'язуватимуть надалі.

З одного боку, Данілов анонсував законопроєкт , який прямо заборонятиме особам з подвійним громадянством бути на державних посадах.

, який прямо заборонятиме особам з подвійним громадянством бути на державних посадах. З другого боку, його мають розробити у найближчі 2 місяці, тож Аксьонов нібито у цей час "проскочив".

Утім, історії відомі випадки коли і укази 2013 року можна відмінити, тож поки ми до кінця не заплуталися, почекаймо на дії влади.

Мовиться про останнє рішення Президента України Володимира Зеленського. Він скасував указ президента-втікача Віктора Януковича від 14 травня 2013 року, у якому мовилось про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України.

І тут ще один момент, який варто уточнити, бо можна сплутати.

Андрій Аксьонов і Сергій Аксьонов – прізвище одне, а люди різні. Перший – чинний мер Добропілля. Інший – не його родич, він більш відомий нам як сепаратист та учасник так званої "Руской весни" в Криму.

Наскільки вони дійсно різні – це вже вирішувати вам, бо Донецька область вже вирішила.

Справедливості заради лише зазначу, що за інформацією моїх колег у Великому Добропіллі Андрія Аксьонова справді люблять. Під час його каденції відремонтовали школи, садочки і безперебійно працював комунальний транспорт.

Якщо все так добре – навіщо він тоді підключав адмінресурс із прихованою агітацією в день тиші, ще й російською мовою – незрозуміло.

Івано-Франківськ

Утім на цьому поки все з Донецькою областю, тепер перенесемось на інший бік України – до Івано-Франківщини. Там все ще більш цікаво, бо не так однозначно.

Якщо Аксьонов отримав понад 60% підтримки тих людей, які таки дійшли до дільниці, то на 87 окрузі відразу 2 кандидати заявили про перемогу:

Олександр Шевченко – багаторічний директор "Буковелю" і кандидат партії "За майбутнє", яку не двозначно пов'язують з Ігорем Коломойським;

– багаторічний директор "Буковелю" і кандидат партії "За майбутнє", яку не двозначно пов'язують з Ігорем Коломойським; Василь Вірастюк від "Слуги народу".



Василь Вірастюк та Олександр Шевченко / Колаж 24 каналу

Як повідомляє ЦВК, вони дихають один одному в потилицю на цих виборах. Відчуваю, що основний раунд запеклої боротьби ще попереду. Хто б не переміг – рішення будуть оскаржувати. Вангую.

Василь Вірастюк

Оскільки на міліметри у цих перегонах свого суперника обходить все ж таки Вірастюк, то про нього і поговоримо.

М – означає медійність. І це перший критерій, який Василь Вірастюк пройшов на шляху до потрапляння в парламент. Ба більше, нещодавно з нього вийшов Олександр Скічко, тож потрібна була нова зірка під старим куполом.

Куди дівся Скічко? Верховна Рада була змушена Верховна Рада була змушена припинити депутатські повноваження Олександра Скічка. Причиною стало його призначення на посаду Черкаської облдержадміністрації. Офіційно його представили на цій посаді 2 лютого.

І з впізнаваністю у Василя дійсно все добре, він стронгмен, актор, шоумен, який з легкістю може розв'язати проблему блокування трибуни у Раді. Утім, чи з такою ж легкістю він розв'яже решту питань?

За словами самого Василя, перш ніж прийняти своє рішення про похід у політику він назвав президенту кілька умов.



Василь Вірастюк / Фото clutch

Якими вони були – ми можемо лише здогадуватись. Однак оскільки Вірастюк зараз очолює тренерський склад команди Інвіктус Геймс та займається реабілітацією ветеранів АТО – він і надалі хоче продовжувати цю справу.

Водночас у нас також є приклад спортсмена і нардепа Жана Беленюка, який на спортивному житті зосереджений більше, ніж на суспільному.

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Цікаво у цій історії інше – як Василь Вірастюк відразу кинувся у вир політичної роботи? Він звітував про коронавірус у регіоні. Президент відкрито агітує за свого кандидата. Це, звісно, не гречка у фірмових пакетах, але що це, як не адмінресурс?

Погодьтеся, прозвітувати про ситуацію у регіоні міг хто завгодно, хоча би голова ОДА, який сидить поруч з Вірастюком, або головний лікар тієї ж таки лікарні.

Однак ні, за якимось збігом обставин ця місія випала саме на долю Вірастюка, і саме президенту. Не Степанову, не Ляшку, а президенту. Напевно тому, що іншого спеціаліста із сухого кашлю поблизу не було.

І тут мені би в самий раз розповісти вам про те, що так грати нечесно, навіть якщо ти президент. Утім, чи була ця гра чесною від самого початку – от у чому питання.

І Вірастюк, і Шевченко можуть бути однаково зручними для президента депутатами. Першим управляє сам президент, а іншим – той, санкції проти якого Україна ніяк не запровадить. Також на його курортах дуже любить відпочивати сам гарант.

На цьому я ставитиму крапку і разом з вами чекатиму на результати цих захопливих перегонів.