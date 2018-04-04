11:41
4 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
17°C 5°C
  • четвер
    15°C 9°C
  • п'ятниця
    14°C 8°C
  • субота
    10°C 4°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сирна катастрофа. Захисник Путін
Вєсті Кремля
23:53, 3 квітня
Вєсті.UA. Полуничка Луценка. Виважені високопосадовці
Вєсті.UA
22:24, 3 квітня
Ми ризикуємо втратити кіностудію Довженка: як розкрадають майно під балачки про відродження
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Новини Космос
ІВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G

Цікаве припущення: Чумацький Шлях збільшується на 500 метрів кожної секунди

335 Читать новость на русском
Цікаве припущення: Чумацький Шлях збільшується на 500 метрів кожної секунди
/ Фото з вільних джерел

Чумацький Шлях, ймовірно, продовжує зростати зі швидкістю 500 метрів в секунду. Такий висновок вчені зробили, виходячи зі спостережень за іншими галактиками, схожими на нашу.

Про це повідомили науковці на Європейському тижні астрономії та космічних наук 3 квітня.

Читайте також: Цікаве припущення: вчені побачили на Венері "натяк" на життя

Чумацький Шлях налічує, як мінімум, п'ять основних рукавів, і містить від 200 мільярдів до 400 мільярдів зірок. Точні оцінки розміру нашої галактики дати досить важко, так як ми не можемо подивитися на неї зовні, проте астрономи припускають, що її діаметр досягає 100 тисяч світлових років.

Крім того, диск Чумацького Шляху оточений гало, що складається зі старих зірок і кульових скупчень. Незважаючи на те, що велика частина об'єктів розташована на відстані менше 100 000 світлових років, вчені знаходять об'єкти, такі як Pal 4, які "полетіли" від галактичного центру на 200 тисяч світлових років.

На зовнішньому краї диска також знаходяться і зірки активного зореутворення, і моделі передбачають, що нові зірки будуть поступово збільшувати розмір галактики, в якій вони знаходяться. Однак через те, що наша планета перебуває всередині Чумацького Шляху, ми не можемо простежити, як змінюються його межі. Частково вирішити цю проблему можна непрямим методом, спостерігаючи за галактиками, схожими на нашу.

Читайте також: Вчені виявили сезонні зміни на Титані

Щоб з'ясувати, чи стають аналоги Чумацького Шляху більше з часом, Христина Мартінез-Ломбійа з Канарського інституту астрофізики разом з колегами вивчила дані про інших галактиках, отримані оптичним телескопом SDSS і обсерваторіями GALEX і Spitzer в ближньому інфрачервоному та ультрафіолетоваму діапазонах.

Вчені реєстрували випромінювання і вертикальний рух зірок на околиці галактичних дисків, щоб зрозуміти, скільки часу їм знадобиться для того, щоб зміститися з початкових позицій, а також як зміниться форма галактик. Повний список об'єктів, які аналізували астрономи, не повідомляється. Відомо, що до вибірки увійшли NGC 4565 в сузір'ї Волосся Вероніки і NGC 5907 в сузір'ї Дракона.

На основі спостережень, команда дослідників розрахувала, що аналоги Чумацького Шляху ростуть із середньою швидкістю 500 метрів в секунду.

Чумацький Шлях вже і так досить великий. Однак наша робота показує, що принаймні видима його частина повільно збільшується в розмірах через зіроки, що формуються на околицях. Це не швидкий процес, але якби ми змогли злітати в майбутнє і подивитися на галактику через 3 мільярди років, ми б побачили, що вона виросла на 5 відсотків,
– розповіла Мартінез-Ломбійа.

Читайте також: Велика несподіванка для вчених: відкрили нову галактику, яка не містить темної матерії

Нещодавно астрономи провели нові виміри Місцевого рукава Чумацького Шляху, в якому знаходиться Сонячна система. Він може бути майже в два рази довше, ніж передбачалося раніше – приблизно, його довжина становить близько 20 тисяч світлових років.

Теги: Космос Техно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Реалії судової реформи: 99 % старих суддів та значне збільшення їхньої зарплати
сьогодні, 11:00 Реалії судової реформи: 99 % старих суддів та значне збільшення їхньої зарплати
137
Куди поїхати на Великдень: Топ-7 храмів і монастирів
сьогодні, 10:01 Куди поїхати на Великдень: Топ-7 храмів і монастирів
Настя Сукач 1289
Стрілянина в штаб-квартирі YouTube: опублікували фото нападниці
сьогодні, 08:38 Стрілянина в штаб-квартирі YouTube: опублікували фото нападниці
2111
Машиніст київського метро може вбити пасажирів
сьогодні, 08:41 Машиніст київського метро може вбити пасажирів
Ольга Бродська 1484
Perekhodymo na latynku: чи будуть українці писати латинкою
3 квітня, 22:00 Perekhodymo na latynku: чи будуть українці писати латинкою
Наталія Лебідь 1337
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук