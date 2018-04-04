Цікаве припущення: Чумацький Шлях збільшується на 500 метрів кожної секунди

Чумацький Шлях, ймовірно, продовжує зростати зі швидкістю 500 метрів в секунду. Такий висновок вчені зробили, виходячи зі спостережень за іншими галактиками, схожими на нашу.

Про це повідомили науковці на Європейському тижні астрономії та космічних наук 3 квітня.

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Чумацький Шлях налічує, як мінімум, п'ять основних рукавів, і містить від 200 мільярдів до 400 мільярдів зірок. Точні оцінки розміру нашої галактики дати досить важко, так як ми не можемо подивитися на неї зовні, проте астрономи припускають, що її діаметр досягає 100 тисяч світлових років.

Крім того, диск Чумацького Шляху оточений гало, що складається зі старих зірок і кульових скупчень. Незважаючи на те, що велика частина об'єктів розташована на відстані менше 100 000 світлових років, вчені знаходять об'єкти, такі як Pal 4, які "полетіли" від галактичного центру на 200 тисяч світлових років.

На зовнішньому краї диска також знаходяться і зірки активного зореутворення, і моделі передбачають, що нові зірки будуть поступово збільшувати розмір галактики, в якій вони знаходяться. Однак через те, що наша планета перебуває всередині Чумацького Шляху, ми не можемо простежити, як змінюються його межі. Частково вирішити цю проблему можна непрямим методом, спостерігаючи за галактиками, схожими на нашу.

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Щоб з'ясувати, чи стають аналоги Чумацького Шляху більше з часом, Христина Мартінез-Ломбійа з Канарського інституту астрофізики разом з колегами вивчила дані про інших галактиках, отримані оптичним телескопом SDSS і обсерваторіями GALEX і Spitzer в ближньому інфрачервоному та ультрафіолетоваму діапазонах.

Вчені реєстрували випромінювання і вертикальний рух зірок на околиці галактичних дисків, щоб зрозуміти, скільки часу їм знадобиться для того, щоб зміститися з початкових позицій, а також як зміниться форма галактик. Повний список об'єктів, які аналізували астрономи, не повідомляється. Відомо, що до вибірки увійшли NGC 4565 в сузір'ї Волосся Вероніки і NGC 5907 в сузір'ї Дракона.

На основі спостережень, команда дослідників розрахувала, що аналоги Чумацького Шляху ростуть із середньою швидкістю 500 метрів в секунду.

Чумацький Шлях вже і так досить великий. Однак наша робота показує, що принаймні видима його частина повільно збільшується в розмірах через зіроки, що формуються на околицях. Це не швидкий процес, але якби ми змогли злітати в майбутнє і подивитися на галактику через 3 мільярди років, ми б побачили, що вона виросла на 5 відсотків,

– розповіла Мартінез-Ломбійа.

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Нещодавно астрономи провели нові виміри Місцевого рукава Чумацького Шляху, в якому знаходиться Сонячна система. Він може бути майже в два рази довше, ніж передбачалося раніше – приблизно, його довжина становить близько 20 тисяч світлових років.