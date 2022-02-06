Проблеми з водою та електрикою: Мадагаскар накрив циклон Бацірай

На східне узбережжя Мадагаскару зійшов циклон Бацірай. Він приніс із собою сильний вітер і зливи. Як наслідок, десятки будинків зруйновано, дерева повалило, а місцеві жителі залишилися без електрики.

Стихія почалась увечері суботи, 5 лютого, за 14 кілометрів на північ від міста Мананджарі на південному сході Мадагаскару. У пік стихії середня швидкість вітру становила майже 155 км за годину, а висота хвиль – 15 метрів.

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Циклон Бацірай у Мадагаскарі: що відомо

Повідомлення про негоду надійшло приблизно о 20:00. За годину до цього щонайменше 27 тисяч жителів евакуювали з їхніх домівок до укриттів. Щоправда, місцева влада побоюється: зсуви ґрунту та повені можуть залишити ще десятки тисяч без даху над головою.

Вже відомо про відімкнення електроенергії, зруйновані будинки та повалені дерева. Крім того, у місті Ватомандрі – проблеми з чистою водою, адже місцева комунальна компанія відімкнула водопостачання перед штормом.

Циклон Бацірай у Мадагаскарі: дивіться відео

У столиці Антананаріву люди не виходили з дому через попередження синоптиків. Банки та інші підприємства закрили. Також там відкрили притулок для людей, що залишилися без даху над головою через циклон.

За даними Служби погоди Мадагаскару, циклон перетне країну зі сходу на захід. Водночас влада країни очікує, що Бацірай стане найбільшим штормом за останні 17 років і може завдати шкоди загалом 600 тисячам людей. Також експерти прогнозують, що циклон може бути навіть потужнішим за шторм Ана, який раніше вразив Мозамбік, Малаві та Зімбабве.

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