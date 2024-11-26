В бік України рухається циклон: чи варто перейматися і де чекати на опади

Вівторок, 26 листопада, був дуже комфортним і бездощовим. Сонце було приємним, але через це прояснення уночі буде зимно, -3...-8 градусів. Утім, опади почнуться вже в середу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Наталії Птухи в ефірі телемарафону.

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Що за циклон рухається в бік України

Циклон буде проходити через Польщу та Білорусь. Тому Наталія Птуха уточнила: не варто говорити, що циклон рухається виключно на Україну.

Нашу територію він трошечки зачепить своїми атмосферними фронтами. Це не буде проявлятися в якихось дуже сильних снігопадах. Якщо говорити про західні області, то там у четвер буде дощ. Ну і в Карпатах, звісно, з мокрим снігом. До суботи цей атмосферний фронт зміститься. Але він буде вже розмиватися, втрачати свою силу – у північних областях, якщо говорити про суботу, і частково в центральних. Решти областей він не досягне,

– пояснила вона.

Починаючи з неділі, а подекуди і з суботи, почнеться тенденція до припинення опадів. Як запевнила синоптикиня, перші дні грудня зустрінуть українців погодою без опадів. А от з середи по п'ятницю буде більше хмарності.

Ніч на четвер буде зі значеннями -3...+3 градусів. Удень очікуємо на 0...+6, на Одещині та в Криму +2...+7 градусів.