Циклон "Габріель" знову насувається на Україну: синоптики попереджають про сильні дощі

Циклон "Габріель", який спричинив рекордні дощі та повені на заході України на початку липня, знову наближається до країни. Синоптики попереджають про сильні зливи та грози, які найближчими днями накриють західні та центральні області.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на начальника Черкаського гідрометцентру Віталія Постриганя. Циклон "Габріель", який на початку липня наробив масштабних повеней і рекордних опадів на заході України, знову виходить на західні регіони країни.

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Що чекати від погоди найближчими днями?

За словами синоптика, циклон регенерувався на півночі Європи і активізував мляві процеси в атмосфері України, що призведе до стрімких змін погоди. Перший удар "Габріеля" був особливо сильним на Львівщині, де за добу випало 132 міліметрів опадів – це абсолютний рекорд для Львова за всю історію метеоспостережень, перевищивши місячну норму.

Наразі атмосферний фронт із заходу вже наближається до Черкащини, прогнозуються грози і сильні зливи, які можуть тривати як вдень, так і вночі, попереджає Постригань. Далі, ближче до п’ятниці, 18 липня, очікується активація циклогенезу над Балканами, що принесе новий циклонічний вихор південного походження з новою порцією дощів різної інтенсивності.

Таким чином, найближчими днями українцям слід готуватися до нестабільної погоди з грозами та значними опадами.