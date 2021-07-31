Завітає у гості від сусідів: циклон "Гвідо" принесе грози в Україну
Джерело:фейсбук Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що вже 1 серпня в Україну завітає циклон "Гвідо". Наразі він лютує над Польщею та Словаччиною, а також не забуває "закидати" дощі на територію Угорщини.
За словами синоптикині, "атмосферний фронт цього "Гвідо" зачепить грозовими дощами західні області України, а також місцями північну частину". Водночас "решта нашої території належатиме сухій спекотній погоді".
Актуально Прогноз погоди на 1 серпня: на заході грози та похолодання, а на сході спека до +34
Температура повітря протягом дня становитиме +29...+32 градуси, на Сході та Півдні до +34 градусів. У західних областях повітря буде свіжішим на кілька градусів, +26...+30 градусів,
– наголосила Діденко.
Синоптикиня зауважила, що "у Києві серпень дебютуватиме спекою, максимальна температура повітря досягатиме +30 градусів".
"Короткочасний дощ, гроза – очікується. Ймовірніший та серйозніший – завтра ввечері. Відпочивайте розумно та приємно", – зауважила синоптикиня.
У яких регіонах оголосили про небезпеку
За даними Укргідрометцентру, на неділю, 1 серпня, на Заході України оголосили жовтий рівень небезпеки. Грози, шквал та град прогнозують у таких областях:
- Львівській;
- Рівненській;
- Тернопільській;
- Хмельницькій;
- Івано-Франківській.
Окрім того, в епіцентрі негоди опиняться Буковина та Закарпаття.Зауважте! Штормове попередження в Україні оголосили також на суботу, 31 липня. Жителів Заходу та Сходу попередили про град та шквали. Швидкість вітру може сягати 15 – 20 метрів на секунду.