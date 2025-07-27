До України йде циклон Karlheinz: як зміниться погода

У понеділок, 28 липня, циклон із центром над Польщею на ім'я Karlheinz впливатиме на погоду західної частини України. У зв'язку з цим там очікуються дощі з грозами.

Окрім цього, можливі сильні зливи, шквали та навіть подекуди град. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на синоптика Віталія Постригань.

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Як циклон Karlheinz вплине на погоду в Україні?

За словами синоптика, зараз в атмосфері відбувається кардинальна перебудова. Джерелом активізації синоптичних процесів став південний циклон Karlheinz.

Його атмосферні фронти розділяють контрастні повітряні маси: прохолодне повітря, що спустилося до Адріатичного моря з півночі, та тропічне, що надійшло в наш регіон з південних широт,

– пояснює Віталій Постригань.

Він додає, що вже вночі 28 липня до України наблизиться атмосферний фронт з південного заходу. З урахуванням того, що розділ має теплі та холодні ділянки, йому все одно коли заряджати атмосферу енергією.

Це означає, що зливи можуть бути як у нічні, так і денні години. Окрім цього, вплив інтенсивних грозових осередків може супроводжуватися градом та шквалами. Однак ці явища зазвичай мають досить локальний характер і суттєво не вплинуть на температуру повітря.

Зазначимо, що нестійка дощова погода 28 липня буде не лише у західній частині України, а й дійде до Житомирщини, Вінниччини, Київщини, Черкащини та частково Чернігівщини. Натомість на решті території України опадів не прогнозують.



До України йде циклон Karlheinz / Карта з соцмереж Віталія Постригань