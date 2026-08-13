Ціль абсолютна цивільна, – Зеленський про удар по пасажирському поїзду на Одещині

Російські війська 13 серпня здійснили цілеспрямовану атаку на цивільний пасажирський потяг в Одеській області, застосувавши ударний безпілотник. Володимир Зеленський жорстко засудив цей терористичний акт, наголосивши на необхідності посилення ППО та міжнародного тиску на агресора.

Про це президент України написав у своєму телеграм-каналі.

Що сказав Зеленський про удар по локомотиву в Одеській області?

Володимир Зеленський зазначив, що ворог свідомо цілив по цивільному об'єкту. За словами глави держави, оператор реактивного дрона чітко розумів, куди спрямовує удар.

Сьогодні на Одещині росіяни в черговий раз розбили звичайний локомотив пасажирського потяга реактивним дроном. Триста сорок людей було у потязі. І точно той, хто керував дроном, не міг не знати, що ціль абсолютно цивільна,

– заявив глава держави.

Президент висловив співчуття родинам загиблих залізничників. Він також додав, що цієї ночі окупанти випустили понад 130 ударних безпілотників, зафіксовано влучання в одинадцяти регіонах країни.

"Щодня росіяни бʼють просто заради терору по звичайному життю людей. І на жаль, далеко не на кожен такий удар є сильна відповідь світу. Потрібно більше допомоги з ППО, більше тиску на Росію, якщо світ серйозно налаштований зупинити цю війну в Європі", – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, коментуючи удар по локомотиву в Одеській області 13 серпня, підтвердив втрату двох залізничників. Загинули машиніст поїзда та його помічник.

Через різкий маневр ворожого дрона залізничники просто не мали часу на повну зупинку потяга та евакуацію з кабіни. Попри трагедію з екіпажем, 340 пасажирів потяга та поїзну бригаду вдалося врятувати, серед них постраждалих не було.