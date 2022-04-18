Ціль агресора – мирні люди, – Садовий про удари по цивільних об’єктах України

В Україні немає безпечних і небезпечних місць, всі міста і села зараз в однаковій ситуації.

На цьому наголосив мер Львова Андрій Садовий під час брифінгу щодо ранкових обстрілів міста, передає 24 канал.

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Агресор вчиняє акції геноциду, його ціллю є мирні люди. Кількість жертв в державі – це тисячі людей,

– сказав він.

Садовий заявив, що якби усі побачили, що зараз робиться в Маріуполі, то були б шоковані, адже там є тисячі ні в чому невинних людей, яких просто вбили і яких навіть не можна поховати за християнськими канонами.

Ворог хоче зробити нас рабами

Те, що ми бачили в Бучі і Гостомелі – це страшні речі. Ми повинні оборонятися, ми повинні бути готовими наступати і виганяти ворога з нашої землі. В нас нема іншого вибору, бо ми є вільні люди, а ворог хоче зробити нас рабами,

– сказав мер Львова.

Водночас він запевнив, що українці завжди були і будуть вільними та будуть битись до останньої краплі крові.

Також після сьогоднішніх обстрілів Андрій Садовий вкотре попросив усіх мешканців йти в укриття, як тільки у місті починає лунати сирена. Адже ворог "звіріє та буде завдавати ударів по цивільних об’єктах в більшій кількості".

Нагадаємо, що російські окупанти вранці 18 квітня завдали цинічних ударів по Львову. Внаслідок атаки ворога загинуло вже 7 людей. Серед травмованих – дитина. Ці дані ще не є остаточними.

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