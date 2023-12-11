Ціль Росії – свобода країн демократичного світу, – Зеленський виступив у США

Президент України Володимир Зеленський 11 грудня прибув до Сполучених Штатів Америки. У перші години свого візиту він вже провів кілька зустрічей та виступив у Національному університеті.

Володимир Зеленський сказав, що Росія сприймає Україну всього лишень як сходинку перед тим, як кинути виклик свободі інших демократичних країн. За словами українського президента, саме тому Путін повинен зазнати поразки.

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Росія протистоїть Європі

Президент України наголосив, що російський президент Владімір Путін воює не тільки проти нашої держави, а насправді він протистоїть всій об'єднаній Європі.

Він руйнує звичайне життя в українських містах, однак його справжньою ціллю є свобода, яку мають люди від Варшави до Чикаго та Йокогами,

– сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що Москва просуває ідею про перемогу диктатури з частково ринковою економікою можуть перемогти у глобальному протистоянні, аби демократичні країни втратили надію. саме для цього Путін мобілізує своїх союзників у різних частинах світу: ХАМАС, Північну Корею та інші країни, які проти свободи.

Крім цього, Росія також намагається поширювати свою ідеологію у демократичних країнах.

Володимир Зеленський вкотре повторив, що Росія не зупиниться на Україні. І саме через це він має програти, адже тільки так ті, хто уявляє себе на лекції у "університеті агресії" усвідомлять це.

Битву за допомогу США не програно