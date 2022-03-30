Цілий батальйон з 60 бригади Росії відмовився воювати проти України: командування безсиле

У 60 окремій мотострілецькій бригаді Росії військовослужбовці цілими підрозділами відмовляються йти на війну з Україною.

Мовиться про 60 окрему мотострілецьку бригаду 5 загальновійськової армії з військової частини 16871, яка розміщена у селі Монастирище Чернігівського району (Приморський край).

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Журналіст Роман Цимбалюк розповів, що командування бригади було не спромоглось вплинути на ситуацію.

Особовий склад другого мотострілецького батальйону 60 бригади відмовився йти у наступ у повному складі. Командування бригади було безсило щось зробити у цій ситуації,

– сказав він.

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