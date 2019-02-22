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      Цілком очікувано: чому "євробляхи" стануть невигідними

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      "Євробляхи" скоро стануть невигідними та незаконними
      "Євробляхи" скоро стануть невигідними та незаконними / Static.expres.online

      Маємо останній день пільгового розмитнення "євроблях" – сьогодні, до 12 ночі, ще можна встигнути за півціни отримати українські номери. А от вже завтра за таке до бюджету "євробляхерам" доведеться сплачувати вже повну ціну.

      Просто у цю хвилину на митницях шалені черги – українцям три місяці знадобилося на розкачку, багато хто кинувся робити це буквально в останню мить, але хоч в цьому митники пішли на зустріч й подовжили свій робочий день по максимуму – погодилися буквально до останньої хвилини цієї п'ятниці приймати документи, а оформлювати їх вже потому.

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      Загалом же за ці місяці пільгового періоду свої автівки розмитнили близько 205 тисяч "євробляхерів" – і це не надто багато, зважаючи, що офіційні джерела кажуть про 700 тисяч автомобілів на іноземній реєстрації в Україні, а неофіційні джерела наполягають, що євроблях завезли не менше аніж два мільйони штук.

      І от якщо вірити неофіційним джерелам, то натепер розмитнена лише кожна десята "бляха". І якщо припустити, що така от тенденція збережеться й протягом наступних трьох місяців відведених на обов'язкове розмитнення, розмитнять ще стільки ж – то це лише дві з десяти євроблях отримають українські номери, решта залишаться на польських чи литовських.

      Літо "євробляхарів"

      Утім, влітку на власників євроблях чекають певні проблеми – поліція запевняє, що їх розгледить, почне зупиняти й карати штрафом від восьми з половиною тисяч гривень. Відтак, вибір у "євробляхерів" невеликий: або ж таки розмитнити до літа свій автомобіль, але відтепер за це сплатити удвічі більший акциз, або ж продати його за безцінь на запчастини чи передати в АТО.

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      Ну, або ж і далі собі ним кататися, зі сподіванням, що усі ті грізні слова про заборони і штрафи так і залишаться порожніми лякалками! В нас таке регулярно відбувається – коли закони дуже суворі, утім, рятує те, що їх можна не виконувати.

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      І от з власних спостережень – може мені здається, але "євроблях" на дорогах реально стало значно менше. Й точно не на десять відсотків, тих, що розмитнили і які вже на українських номерах. Як таке може бути? Можливо, таки не два мільони були завезені, а значно менше. А можливо, що натепер вже чимало євроблях вивезли назад за кордон – щоби тут в нас за них не платити дурних грошей, бо стару "бляху" розмитнювати вкрай невигідно.

      Єдине, що точно знаю – багато хто з тих, які свого часу повірили запевнянням "АвтоЄвроСили" про законність використання автомобіля на іноземній реєстрації, хто повірив їхнім обіцянками про те, що "бляхарів" влада не чіпатиме – тепер жалкують про свою покупку: адже це виявилося недалекоглядним кроком. А ще банально невигідним! Особливо тепер, коли період пільгового розмитнення минув. Тепер от точно розумніше купувати автівку на українських номерах – ціна та сама, а "геморою" значно менше.

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Новини політики Авто на єврономерах Публікації
      Джерело: 24 Канал
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