Після війни в Україні почнеться цільова мобілізація: що вона передбачає та кого залучатимуть

В Україні після закінчення війни буде цільова мобілізація. Що це означає та кого будуть залучати.

Кабінет Міністрів ще в травні вніс зміни до Положення про єдину державну систему цивільного захисту. Постановою він запровадив цільову мобілізацію для ліквідації наслідків воєнних дій.

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Що передбачає цільова мобілізація

проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій;

ліквідація наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження;

вжиття заходів для відновлення об’єктів критичної інфраструктури сфери життєзабезпечення населення;

визначення населених пунктів та районів, що потребують проведення гуманітарного розмінування, маркування небезпечних ділянок, проведення очищення (розмінування) територій;

залучення до ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій міжнародної допомоги.

Кого залучатимуть

Це рішення дає можливість залучати працівників і волонтерів без фахової освіти під час надзвичайного чи воєнного стану. Також волонтери мають допомагати людям і сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

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