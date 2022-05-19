Цілу ніч обстріли: у Криворізькому районі ворог перебив газопровід, пошкоджені 10 будинків

Ніч проти 19 травня була неспокійною у Кривому Розі. Ворог завдавав ударів по всій лінії зіткнення.

Про ситуацію в місті розповів голова Криворізької ОВА Олександр Вілкул. Він наголосив, що у Криворізькому напрямку ситуація повністю контрольована.

Важливо Атака Дніпропетровщини з "Градів" і черговий відступ окупантів: основне за 85 день війни Ніч була неспокійною

За словами Вілкула, протягом ночі ворог не припиняв обстріли.

Сильний обстріл по житлових кварталах села – перебитий газопровід, електропостачання, зруйновано понад 10 будинків. За попередніми даними жертв немає, раніше проводилася евакуація до Кривого Рогу,

– додав він.

Що було раніше

Днями Олександр Вілкул повідомив, що весь минулий тиждень і станом на вечір 15 травня ситуація у Кривому Розі та Криворізькому напружена, проте контрольована ЗСУ та Військовою адміністрацією. Він акцентував, що для них найнебезпечніша лінія фронту розташована на південному напрямку у Херсонській області.

Крім того, по всій лінії боєзіткнень Збройні Сили України успішно виконують усі поставлені бойові розпорядження.

Актуальна інформація на фронті від Генштабу ЗСУ

російські загарбники у прикордонних районах Брянської та Курської областей працюють над укріпленням фортифікаційних споруд, а також зводять чергові вогневі позиції;

за відсутністю мобілізаційного ресурсу на тимчасово окупованих територіях Донецької області окупаційне військове командування планує залучити до бойових дій студентів вищих закладів освіти.;

окупанти завдали ракетного удару по Десні та обстріляли Чернігівщину та Сумщину.

19 травня є чудова новина з Харківщини – російські загарбники зазнали значних втрат біля Великої Комишувахи. Після цього вони вирішили відійти.

Загалом противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля противник зосереджує на Донецькому напрямку.

Перемоги ЗСУ за минулу добу

За попередню добу підрозділи зенітних ракетних військ знищили 1 літак та крилату ракету. Ударна авіація Повітряних сил завдала ударів по скупченню ворожої техніки, за попередніми даними знищено близько

20 броньованих машин, боєприпаси та особовий склад.

На Донецькому та Луганському напрямках минулої доби відбито шістнадцять атак ворога, знищено вісім танків, сімнадцять одиниць бойової броньованої техніки, чотири спеціальних броньованих автомобілі та шість звичайних автомобілів противника.

Арестович назвав єдині умови для примирення з Росією: дивіться відео