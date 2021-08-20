Голодні, брудні та налякані: як знайшли дітей із Закарпаття, що пішли збирати гриби та заблукали
Джерело:ТСН
Напередодні на Закарпатті загубилися 4 дітей-ромів. Неповнолітніх шукали цілу ніч поліція, рятувальники та волонтери. На щастя, дітей вдалося знайти.
Майже добу вони провели в лісі, доки їх не помітив поліційний квадрокоптер. Діти розповіли, що , хотіли назбирати грибів і заблукали. Усім їм – 7, 9, 10 і 12 років.
До теми У Карпатах під час збирання ягід і грибів загубилися 4 дітей: їх вдалося знайти
Не хотіли повертатися додому з порожніми руками
Загубилися двоє дівчаток і двоє хлопчиків – Микола, Людмила, Василь і Жанна. Діти пішли у ліс напередодні приблизно о 15:00. Хотіли назбирати ягід та грибів.
Спочатку і не думали заходити далеко, але ягід та грибів поблизу села не було, повертатись з порожніми руками не хотіли,
– пригадує 10-річний Микола.
Власними силами батьки та родичі шукали дітей до ночі
Аж до темряви батьки та родичі шукали дітей самі. Згодом усе ж зрозуміли, що власноруч не впоратись.
Масштабну пошукову операцію розгорнули о 12 ночі. Поліція, рятувальники, кінологи, волонтери розподілились і секторами прочісували ліс. Обходили кілометр за кілометром, а дітей не було. Поліцейський квадрокоптер зафіксував їх там, де і шукати не збирались.
Додамо, що дітям дещо пощастило, що їх все ж знайшли упродовж доби. Адже вони їжі з собою не мали. І одягнуті були легенько, а температура надворі знизилась до +9 градусів. Знайшли ж їх голодними, брудними та наляканими.
Зверніть увагу Дітей, які загубилися в Карпатах, знайшли в полі: в якому вони стані
4 дітей під час збирання ягід і грибів загубилися в Карпатах: коротко
- Діти-роми зникли ввечері 18 серпня поблизу села Порошкове.
- За словами очільника МВС Дениса Монастирського, мовилося про 6-річного Миколу, 5-річну Людмилу, 7-річну Марійку та 8-річну Данієлу. За даними ТСН, імена та стать дітей дещо відрізняються.
- До їхніх пошуків залучили сили поліції, які підняли за тривогою, а також рятувальників та Нацгвардію. Водночас допомагали волонтери – місцеві жителі, які використовували службових собак і квадрокоптери.
- Станом на 08:00 ранку 19 серпня пошуки дітей тривали. А о 9:15 їх усе ж відшукали, доправили до найближчого селища та передали поліції.
- Знайшов їх фахівець гірського пошуково-рятувального відділення Мукачева Юрій Шпеник. Чоловік, проїжджаючи повз поле, побачив на ньому дітлахів.
- За попередньою інформацією, стан їхнього здоров'я – задовільний.